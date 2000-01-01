Close

قم بإنشاء حسابك في دقائق


عذرا ، نحن لا نقبل عملاء من دولتك


نستخدم ملفات تعريف الارتباط

بالنقر فوق "قبول الكل" ، فإنك توافق على تخزين ملفات تعريف الارتباط على جهازك لتعزيز التنقل في الموقع وتحليل استخدام الموقع والمساعدة في جهودنا التسويقية.

تحتوي هذه المجموعة على ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل مواقعنا الإلكترونية. يشاركون في وظائف مثل تفضيلات اللغة أو توزيع حركة المرور أو الحفاظ على جلسة المستخدم. لا يمكن تعطيلها.

اسم ملف تعريف الارتباط
وصف
SERVERID
userBranchSymbol وقت انتهاء الصلاحية: 1 يوم
adobe_unique_id وقت انتهاء الصلاحية: 364 يوم
SESSID وقت انتهاء الصلاحية: 1 يوم
__hssc وقت انتهاء الصلاحية: 1 ساعة
__cf_bm وقت انتهاء الصلاحية: 1 ساعة
intercom-id-iojaybix وقت انتهاء الصلاحية: 270 يوم
intercom-session-iojaybix وقت انتهاء الصلاحية: 6 يوم
xtbCookiesSettings وقت انتهاء الصلاحية: 364 يوم
countryIsoCode
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings وقت انتهاء الصلاحية: 364 يوم
userPreviousBranchSymbol وقت انتهاء الصلاحية: 364 يوم
intercom-device-id-iojaybix وقت انتهاء الصلاحية: 270 يوم
__hssrc
_cfuvid
test_cookie وقت انتهاء الصلاحية: 1 ساعة

نحن نستخدم الأدوات التي تتيح لنا تحليل استخدام صفحتنا. تتيح لنا هذه البيانات تحسين تجربة المستخدم لخدمة الويب الخاصة بنا.

اسم ملف تعريف الارتباط
وصف
_gid وقت انتهاء الصلاحية: 1 يوم
_gat_UA-126716395-1 وقت انتهاء الصلاحية: 1 ساعة
_gat_UA-121192761-1 وقت انتهاء الصلاحية: 1 ساعة
_ga_CBPL72L2EC وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
_ga وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
AnalyticsSyncHistory وقت انتهاء الصلاحية: 29 يوم
__hstc وقت انتهاء الصلاحية: 179 يوم
__hssrc
_vwo_uuid_v2 وقت انتهاء الصلاحية: 365 يوم
_ga_TC79BEJ20L وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
_vwo_uuid وقت انتهاء الصلاحية: 365 يوم
_vwo_ds وقت انتهاء الصلاحية: 29 يوم
_vwo_sn وقت انتهاء الصلاحية: 1 ساعة
_vis_opt_s وقت انتهاء الصلاحية: 99 يوم
_vis_opt_test_cookie
_gcl_au وقت انتهاء الصلاحية: 89 يوم

تستخدم هذه المجموعة من ملفات تعريف الارتباط لعرض إعلانات الموضوعات التي تهتم بها. كما يتيح لنا مراقبة أنشطتنا التسويقية ، وتساعد على قياس أداء إعلاناتنا.

اسم ملف تعريف الارتباط
وصف
MUID وقت انتهاء الصلاحية: 389 يوم
_omappvp وقت انتهاء الصلاحية: 3998 يوم
_omappvs وقت انتهاء الصلاحية: 1 ساعة
_uetsid وقت انتهاء الصلاحية: 1 يوم
_uetvid وقت انتهاء الصلاحية: 389 يوم
_fbp وقت انتهاء الصلاحية: 89 يوم
fr وقت انتهاء الصلاحية: 89 يوم
lang
hubspotutk وقت انتهاء الصلاحية: 179 يوم
li_sugr وقت انتهاء الصلاحية: 89 يوم
_ttp وقت انتهاء الصلاحية: 389 يوم
_tt_enable_cookie وقت انتهاء الصلاحية: 389 يوم
MSPTC وقت انتهاء الصلاحية: 389 يوم
guest_id_marketing وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
guest_id_ads وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
personalization_id وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
guest_id وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
muc_ads وقت انتهاء الصلاحية: 729 يوم
_rdt_uuid وقت انتهاء الصلاحية: 89 يوم

تخزن ملفات تعريف الارتباط من هذه المجموعة تفضيلاتك التي قدمتها أثناء استخدام الموقع ، بحيث تكون موجودة بالفعل هنا عند زيارة الصفحة بعد مرور بعض الوقت.

اسم ملف تعريف الارتباط
وصف
UserMatchHistory وقت انتهاء الصلاحية: 29 يوم
bcookie وقت انتهاء الصلاحية: 364 يوم
lidc وقت انتهاء الصلاحية: 1 يوم
lang
bscookie وقت انتهاء الصلاحية: 364 يوم
li_gc وقت انتهاء الصلاحية: 179 يوم

تستخدم هذه الصفحة ملفات تعريف الارتباط. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات مخزنة في متصفحك وتستخدمها معظم مواقع الويب للمساعدة في تخصيص تجربة الويب الخاصة بك. لمزيد من المعلومات ، راجع موقعنا Privacy Policy يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط بالنقر فوق "الإعدادات". إذا كنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، فانقر فوق "قبول الكل.