انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.94٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 2.13٪ بينما أرتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.04٪. انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.9٪ ، ومؤشر كوسبي بنسبة...
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
سجلت Quest Diagnostics (DGX.US) إيرادات الربع الثاني الأولية أعلى من توقعات المحللين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد على اختبارات Covid-19....
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق) : 1.1325 هدف: 1.1105 وقف...
أصدرت شركة PepsiCo (PEP.US) اليوم نتائجها الفصلية للربع الثاني في وقت مبكر من موسم أرباح وول ستريت. تعد شركة PepsiCo من بين أكبر الشركات في أمريكا ، لذلك...
سوق النحاس متقلبة للغاية في الوقت الحالي. ارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين ، حيث اخترق المقاومة حول 6500 دولار أمريكي للطن وفتح...
ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.1٪ ، ومؤشر ستاندرد آند بورز / إيه إس إكس 200 بنسبة 0.8٪ مؤشر كوسبي 1.7٪.ارتفاع المؤشرات في الصين أيضا. وقد تجاوز عدد حالات...
تراجع مؤشر داكس ديناميكيًا في نهاية الجلسة. يختبر السعر حاليًا منطقة دعم حاسمة ، تتميز ببعض تفاعلات الأسعار السابقة ، بالإضافة إلى خط العنق للرأس والكتفين....
صدر مؤخراً تقرير إدارة معلومات الطاقة (EIA) عن مخزونات النفط. أظهرت البيانات الأسبوعية اختلافًا كاملاً بين مخزونات النفط الخام وتوقعات السوق. انخفضت مخزونات...
ارتفعت أسهم شركة ألكوا (AA.US) بنسبة 5.0٪ في تعاملات ما قبل السوق ، بعد أن حققت الشركة نتائج أولية أفضل من المتوقع للربع الثاني ، مستشهدة بمكاسب الإنتاجية...
توصية من بنك ج. ب. مورجان على زوج GBPCHF يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة : 1.1804 وقف الخسارة: 1.2050 جني...
تجاوز سعر الذهب أعلى المستويات المحلية ويتم تداوله حول 1800 دولار للأونصة ، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2011. يقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 1920...
انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء من أعلى مستوى شهري وصل إليه في اليوم السابق ، مع إغلاق مؤشر داكس منخفض بمقدار 117 نقطة أو 0.9٪ عند مستوى 12617 ، حيث...
• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪ ، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.1٪. ناسداك أغلق منخفضا 0.9٪ • انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.45٪ ،...
بدأ زوج EURUSD الجلسة اليوم بحركة هابطة. ومع ذلك ، تمكن المشترون من إيقاف الانخفاض عند مستوى الدعم اللحظي الرئيسي. ارتد السعر إلى الحد الأدنى للهيكل...
أعلنت شركة Novavax Inc (NVAX.US) رسميًا عن قرض بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي من عملية Warp Speed. تم اختيار الشركة للمشاركة في عملية Warp Speed (OWS) -...
كان الدولار الاسترالي يكافح بشكل واضح صباح الثلاثاء بعد أنباء عن الحصار في ملبورن. ارتفع عدد حالات COVID في ولاية فيكتوريا ، ولكن بحوالي 150 حالة في اليوم...
• إرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪ ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.8٪. قفز مؤشر ناسداك 2.2٪ وأغلق عند مستويات قياسية • انخفض مؤشر...
