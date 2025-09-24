الإنتاج الصناعي الأمريكي يفوق التوقعات
ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪ في نوفمبر عن الشهر السابق ، متجاوزًا بشكل طفيف توقعات السوق بنسبة 0.3٪. ومع ذلك ، ظل الإنتاج أقل بنسبة...
أخبار الأسواق
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان الأمريكية مبيعات المنازل: السابق: 664 ألف، المتوقع: 650 ألف، الفعلي: 800 ألف تغير مبيعات المساكن على أساس شهري: السابق: -0.6%، المتوقع: -0.3%،...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1312, الفعلي: 1330
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 53.0, المتوقع: 52.2, الفعلي: 52.0 مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 54.6, المتوقع: 54.6, الفعلي: 53.6 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق:...
الفضة اليوم هي المعدن الثمين مع أفضل أداء. تعد المستويات المرتفعة لزوج EURUSD والنظرة العامة القوية للمعادن الصناعية من العوامل الرئيسية وراء التحركات...
انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.62٪ ، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.44٪ بينما أرتفع مؤشر الناسداك بنسبة 0.50٪ ، ورسل 2000 بنسبة 0.22٪. انخفض مؤشر...
تمكن سعر خام برنت من تجاوز 50 $ للبرميل لأول مرة منذ مارس ، مما يعكس الآمال في توزيع لقاح لفيروس كورونا. من ناحية أخرى ، أظهرت بيانات المخزون يوم أمس أعلى...
بلغ عدد مطالبات البطالة 0.853 مليون في الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر ، ارتفاعا من 0.712 مليون في الأسبوع السابق. كانت قراءة اليوم أعلى من توقعات السوق...
ترك البنك المركزي الأوروبي معدل إعادة التمويل الرئيسي دون تغيير عند 0٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. كما ستظل أسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية...
اجتماع البنك المركزي الأوروبي (القرار: 13:45 ، المؤتمر: 14:30) هو أكثر أحداث السوق المهمة هذا الأسبوع. من المتوقع أن يزيد البنك من برنامج شراء السندات...
تمكن مؤشر DE30 من اختبار أعلى مستوياته بعد الوباء في بداية الجلسة الأوروبية ، لكنه انسحب لاحقًا. ظهرت شمعة هابطة بفتيل علوي طويل على الرسم البياني ويستمر...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.79٪ ، ومؤشر Dow Jones 0.35٪ وناسداك 1.94٪ و راسل 2000 بنسبة 0.72٪ انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.2٪ ، ومؤشر S & P /...
في النصف الثاني من الجلسة ، يمكننا أن نرى انخفاضات في زوج GBPUSD. بالنظر إلى الرسم البياني M30 ، يختبر الزوج الدعم اليومي الرئيسي. يتداول الزوج حول مستوى...
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 15.189 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر ، بعد انخفاض قدره 0.679 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
ترك بنك كندا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند الحد الأدنى الفعلي البالغ 0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وذكرت اللجنة أن التيسير الكمي والمؤشرات...
US100 تداول مؤشر ناسداك التكنولوجي الأمريكي (US100) مؤخرًا في اتجاه صاعد. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي ، يمكننا أن نرى أن السعر قد اخترق منطقة المقاومة...
تنخفض عملة البيتكوين لليوم الثاني على التوالي. انخفضت العملة الرقمية الأكثر شيوعًا إلى أقل من 18000 دولار اليوم وتستمر في الانخفاض حتى وقت النشر. لا يزال...
ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك بنسبة 0.28٪ و 0.50٪ على التوالي. ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.35٪ بينما أغلق Russell 2000 مرتفعًا بنسبة 1.41٪ ارتفع...
شهدت أسعار الذهب تصحيحًا كبيرًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث انخفضت الأسعار بنسبة 15٪ تقريبًا لاختبار 1765$ للأوقية. لا يزال يبدو وكأنه تصحيح رئيسي...
