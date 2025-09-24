٧:٢٠ م

❗ قيود جديدة في أوروبا: فرصة أم فخ؟

على الرغم من أن الرأي السائد كان أن العودة إلى القيود أمر غير مرجح ، فإن هذا هو بالضبط ما يحدث. عندما ننظر إلى الرسوم البيانية ، كان الحظر في الواقع نقطة...