3 mercados para observar na próxima semana (22.08.2025)

Um dos principais eventos para os mercados financeiros globais, o Simpósio Econômico de Jackson Hole, já ficou para trás. O presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que as taxas de juros nos EUA podem ser reduzidas, já que o consumo privado está enfraquecendo e a situação do mercado de trabalho permanece “frágil”. Ao mesmo tempo, segundo Powell, o cenário base para a inflação nos EUA aponta para uma queda adicional, apesar de uma alta temporária provocada pelas tarifas comerciais. Além disso, o Canadá deve retirar tarifas sobre produtos norte-americanos, o que pode reduzir significativamente os riscos inflacionários nos EUA e dar ao Federal Reserve mais espaço para cortes de juros.

A próxima semana trará uma série de importantes publicações macroeconômicas que podem influenciar as próximas decisões do Fed. Os mercados também estarão atentos aos resultados da Nvidia — atualmente a maior e mais importante empresa de Wall Street. Após o fim de semana, os investidores também monitorarão possíveis atualizações sobre questões comerciais e o progresso das negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Nesse contexto, os mercados-chave para acompanhar serão US100, USDJPY e OIL.

US100

A Nvidia, com uma capitalização de mercado superior a US$ 4 trilhões, é hoje a maior empresa do mundo. Seu peso no índice Nasdaq 100 supera 14%, o que significa que os resultados da companhia terão grande impacto no desempenho de todo o índice. A publicação dos resultados desse gigante da tecnologia também oferecerá uma visão sobre o sentimento em relação a outras empresas do setor de inteligência artificial.

As expectativas apontam para mais um trimestre de forte crescimento, de dois dígitos, tanto em receita quanto em lucros.

EPS ajustado projetado: US$ 1,00 , um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior.

Receita esperada: acima de US$ 46 bilhões .

O mercado, entretanto, espera uma surpresa positiva na faixa de US$ 48–50 bilhões, o que poderia levar a ação a novas máximas históricas.

Por outro lado, as vendas de chips H20 para a China — que recentemente receberam autorização em Washington — permanecem incertas. Os resultados fiscais do 2º trimestre de 2026 (cobrindo maio–julho de 2025) serão divulgados na quarta-feira, após o fechamento de Wall Street.

USDJPY

Após Jackson Hole, a atenção do mercado se voltará para os próximos dados macroeconômicos. Antes da decisão do Fed em setembro, os investidores receberão vários relatórios importantes.

Quinta-feira, 28 de agosto : será divulgada a segunda estimativa do PIB dos EUA no 2º trimestre . A expectativa é de crescimento de até 3,1% ao ano .

Sexta-feira, 29 de agosto: sai o dado de inflação PCE, o indicador preferido do Fed. A projeção é de que a inflação geral permaneça em 2,6% a/a, enquanto a medida núcleo pode acelerar para 2,9% a/a (referente a julho).

Qualquer surpresa positiva pode fortalecer o dólar americano, que após fortes quedas no início do ano tem lutado para se recuperar.

OIL

As negociações entre Ucrânia e Rússia permanecem em impasse. A Rússia conseguiu mais tempo para evitar novas sanções ou tarifas secundárias, enquanto a Índia agora enfrenta novos encargos comerciais.

Na quarta-feira, entram em vigor as tarifas de 50% sobre produtos indianos, metade delas justificadas pelas compras de petróleo russo. Caso a Índia decida reduzir as importações de petróleo bruto da Rússia, isso pode impulsionar ainda mais o mercado de petróleo, estendendo a alta observada no final da semana passada.

