ABERTURA DE NOVA YORK: Mercado de ações à sombra de Jackson Hole 🗽📊

Mercado recupera perdas antes de Jackson Hole 📈🦅

O mercado norte-americano abre em recuperação nesta quinta-feira, revertendo parte das perdas acumuladas na semana, enquanto os investidores aguardam com expectativa o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, às 16h00 (horário de Brasília), em Jackson Hole. A fala será determinante para o sentimento do mercado, não apenas no pregão de hoje, mas também para as próximas semanas.

O S&P 500 (US500) sobe 0,25% na abertura, enquanto o Dow Jones (US30) avança 0,60% .

O foco está nos altos níveis de avaliação dos ativos , que levantam dúvidas sobre sua sustentabilidade diante da política monetária do Fed.

O forte resultado dos PMIs de ontem, bem acima das expectativas, trouxe suporte aos preços, mas combinado à ata do FOMC reforça a possibilidade de que os juros se mantenham elevados por mais tempo.

Esse cenário ocorre em contraste com sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, o que pode pressionar os consumidores e trazer riscos adicionais ao crescimento.

📊 Setor de tecnologia em queda

Desde o início da semana, as big techs vêm pressionando os índices. Hoje, NVIDIA e AMD recuam cerca de 1% antes da abertura, impactadas por problemas de distribuição dos chips H20. SMCI e Workday também perdem valor.

Por outro lado, Zoom apresenta ganhos após divulgar previsões de lucros mais otimistas, aliviando parcialmente a pressão sobre o setor.

📌 US100 (H4): o contrato mostra maior volatilidade intradiária, refletindo a sensibilidade aos desdobramentos de Jackson Hole.

Fonte: xStation5

