Abertura de Nova York: Nasdaqe 100 sobe levemente antes do relatório da Nvidia; Heico dispara 8,5% após resultados

O sentimento em Wall Street está misto no início da sessão desta terça-feira; o US2000 sobe 0,5%.

Pedidos de bens duráveis, índice de confiança do consumidor Conference Board e índice da Richmond Fed vieram mais fortes que o esperado.

EchoStar (SATS.US) dispara quase 80% após acordo comercial com a AT&T.

A empresa aeroespacial e de defesa Heico (HEI.US) avança 8,5% após divulgar robusto relatório de resultados.

Nvidia (NVDA.US) divulgará resultados após o fechamento em Wall Street; ações sobem quase 0,5% hoje e estão próximas da máxima histórica. A empresa acumula alta de 34% no ano e foi a ação de melhor desempenho do índice Dow na segunda-feira.

Segundo o Conference Board: "A parcela de consumidores que espera uma recessão nos próximos 12 meses subiu em agosto para o nível mais alto desde o pico de abril. As expectativas médias de inflação em 12 meses aumentaram após três meses consecutivos de queda, atingindo 6,2% em agosto — contra 5,7% em julho, mas ainda abaixo do pico de abril de 7%."

AT&T sobe após anunciar planos de comprar licenças de espectro da EchoStar por US$ 23 bilhões . O acordo dá à AT&T direitos exclusivos sobre partes do espectro de rádio em regiões estratégicas, apoiando sua estratégia de liderança em 5G e fibra ótica . As ações da EchoStar dispararam quase 80% com a notícia.

Interactive Brokers avança após o S&P Dow Jones Indices anunciar que a corretora online entrará no índice S&P 500 na quinta-feira, substituindo a Walgreens Boots Alliance , que será adquirida pela private equity Sycamore Partners .

Talen Energy subiu 4,3% após ser escolhida para substituir a Interactive Brokers no índice S&P MidCap 400 , também com efeito na quinta-feira.

Advanced Micro Devices (AMD) sobe levemente após analistas do Truist elevarem a recomendação de Hold para Buy e ajustarem o preço-alvo para US$ 213 (antes US$ 173). Analistas veem a AMD conquistando participação da Nvidia no lucrativo mercado de GPUs para data centers .

Eli Lilly sobe mais de 2% após divulgar que sua pílula experimental para emagrecimento orforglipron ajudou pacientes com diabetes tipo 2 a perderem até 10,5% do peso corporal em testes clínicos avançados.

Palantir Technologies recua após queda de 1% na segunda-feira. Segundo documento na SEC , o CEO Alex Karp vendeu mais de 400.000 ações na semana passada.

Serina Therapeutics disparou 31% após a FDA aprovar testes para seu medicamento experimental contra Parkinson, o SER-252 . A empresa planeja avançar o desenvolvimento pelo processo de new drug application.

Semtech, fabricante de semicondutores, ganhou após divulgar lucro ajustado de US$ 0,41/ação no 2º tri, acima das estimativas. A receita foi de US$ 258 milhões, alta de 20% ano a ano, também superando previsões.

Heico dispara após balanço

Heico (HEI.US) sobe 8% após divulgar lucro de US$ 1,26/ação no 3º trimestre, superando a previsão de US$ 1,13.

A receita ficou em US$ 1,15 bilhão, acima dos US$ 1,12 bilhões estimados.

Receita: US$ 1,15 bilhão (+15,7% YoY, recorde histórico).

EPS: US$ 1,26 (+30% YoY, ante US$ 0,97 no ano anterior).

Flight Support Group (FSG):

Receita: US$ 802,7 milhões (+17,8% YoY).

Lucro operacional: US$ 198,3 milhões.

Electronic Technologies Group (ETG):

Receita: US$ 355,9 milhões (+10,5% YoY).

Lucro operacional: US$ 81 milhões.

Corporate & Intersegment:

Receita: –US$ 10,9 milhões (queda de 5% YoY).

Prejuízo operacional: –US$ 14,3 milhões (melhora em relação à estimativa).

➡️ Forte demanda orgânica nos segmentos FSG e ETG, com contribuição das aquisições recentes.

➡️ Em julho, a empresa comprou a Gables Engineering, expandindo sua atuação em controles avançados de aviônicos.

➡️ A companhia entregou vendas e lucros recordes no 3T25, com ambos os segmentos principais registrando crescimento de dois dígitos.

