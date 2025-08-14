Abertura de NY: Bolsas recuam após leitura mais alta da inflação no atacado (14.08.2025)

Os índices acionários dos EUA abriram em queda, enquanto os rendimentos dos Treasuries se recuperaram após um dado de inflação no atacado (PPI) significativamente acima do esperado reduzir as expectativas de cortes de juros pelo Fed. As apostas no mercado de swaps ainda apontam alta probabilidade (94%) de corte de 25 pontos-base, mas a pressão no mercado de renda fixa deve continuar até a divulgação do próximo PCE, que completará o cenário atual de inflação.

A maior queda ocorre no índice de small caps Russell 2000 (US2000: -1,4%), seguido por perdas no Dow Jones (US30: -0,4%) e no S&P 500 (-0,2%). O Nasdaq opera estável, sustentado pela resiliência de algumas megacaps como Amazon (AMZN.US: +2,1%), Netflix (NFLX.US: +1,5%), Broadcom (AVGO.US: +1,2%) e Alphabet (GOOGL.US: +0,5%).

Entre os setores do S&P 500, os piores desempenhos ficam com materiais, energia, imobiliário e industriais — segmentos mais expostos à alta do PPI, fator que pode pressionar margens. Do lado positivo, destacam-se justamente a resiliência das big techs e o avanço de empresas de consumo discricionário.

US2000 (Gráfico D1)



Os futuros do Russell 2000 recuaram após testarem resistência importante em torno de 2.330 pontos — nível que já conteve diversas tentativas do índice de retomar as máximas históricas de novembro de 2024. Além do impacto negativo do PPI, a pressão vendedora foi reforçada pelo RSI, que ontem se aproximou da zona de sobrecompra. Apesar da queda de hoje, a tendência mais ampla do US2000 segue positiva: o índice ainda negocia acima do nível de rompimento recente, próximo a 2.285 pontos, e bem distante das médias móveis EMA30 e EMA100.

Fonte: xStation5

Notícias Corporativas

Bullish (BLSH.US) — Exchange cripto sediada nas Ilhas Cayman e dona do CoinDesk, disparou 84% para US$ 68 em seu IPO de US$ 1,1 bilhão na NYSE, avaliando a empresa em US$ 9,9 bilhões. A oferta, coordenada por JPMorgan, Jefferies e Citi, foi fortemente demandada. O CEO Tom Farley destacou a credibilidade institucional, apesar do prejuízo de US$ 348,6 milhões no 1º tri.

Cisco (CSCO.US) — Registrou receita de US$ 14,7 bilhões no 4º tri (+7,6%) e lucro por ação de US$ 0,99 (ex-itens), superando estimativas. A projeção para o ano fiscal de 2026 ficou entre US$ 59–60 bilhões, alinhada ao consenso, mas abaixo das expectativas mais otimistas. As vendas ligadas a IA somaram US$ 1 bilhão no ano fiscal de 2025, com US$ 800 milhões apenas no 4º tri. O CEO Chuck Robbins destacou parcerias no Oriente Médio e a integração da Splunk como vetores de crescimento. A ação opera estável.

DLocal (DLO.US) — Disparou 22% após o lucro líquido no 2º tri atingir US$ 42,8 milhões, acima das projeções, impulsionado pelo crescimento de pagamentos na Argentina (+84%) e no Brasil (+86% T/T). Receita chegou a US$ 256,5 milhões, com margens acima das previsões. Houve elevação de rating por diversos analistas. Guillermo López Pérez foi nomeado CFO.

JD.com (JD.US) — Receita do 2º tri subiu 22% para 356,7 bilhões de yuans (US$ 49,7 bi), superando expectativas, apoiada por subsídios de Pequim e novos negócios como delivery de refeições. O lucro líquido caiu 50% para 6,2 bilhões de yuans, com margens encolhendo para 1,7% devido a promoções agressivas e guerra de preços com Meituan e Alibaba. Custos de marketing mais que dobraram, e a pressão sobre lucros deve continuar até o fim do ano. A ação cai 3,3%.

Schrödinger (SDGR.US) — Despencou 7,5% após interromper o desenvolvimento do medicamento SGR-2921 contra câncer no sangue, depois de duas mortes em teste de fase 1 para leucemia mieloide aguda. A empresa citou preocupações de segurança e dificuldades em terapia combinada.

Tapestry (TPR.US) — Caiu 16% após projetar lucro por ação de US$ 5,30–5,45 para o ano fiscal de 2026, abaixo do esperado, impactada por mais de US$ 160 milhões em tarifas e custos de importação. Vendas no 4º tri cresceram 8,3% para US$ 1,72 bi, acima das estimativas, mas margens foram pressionadas. O conselho aprovou aumento de 14% no dividendo, apesar de baixas contábeis de US$ 855 milhões na Kate Spade.

