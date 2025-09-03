Abertura em NY: Wall Street faz uma pausa

A sessão de terça-feira não foi favorável para os compradores. Uma liquidação nos títulos, desencadeada por crescentes preocupações dos investidores, arrastou as bolsas globais para baixo. Os futuros do S&P 500 chegaram a perder mais de 1,5%. Já hoje, a sessão abre em clima de correção da queda nervosa de ontem: o S&P 500 sobe 0,3% e o Nasdaq avança 0,7%.

O mercado conseguiu reverter boa parte das perdas de ontem, mas a sessão americana ainda terminou no vermelho. O principal índice dos EUA caiu cerca de 0,6%. Entre os fatores de risco estavam os temores crescentes quanto à manutenção de resultados sólidos em meio ao enfraquecimento da economia. Houve também preocupações sobre a saúde do atual presidente, com investidores precificando uma possível renúncia. O ponto de virada veio com a súbita liquidação dos títulos do G7, em meio à percepção de riscos de longo prazo e inflação.

Hoje, o sentimento positivo é sustentado pelas empresas de tecnologia, pelos comentários dovish de Waller e por dados fracos do mercado de trabalho, que aumentam as esperanças de cortes de juros mais rápidos e profundos.

Dados Macroeconômicos:

O Bureau of Labor Statistics divulgou hoje os tão aguardados dados de emprego. O mercado esperava um arrefecimento adicional, mas as leituras saíram ainda piores que o previsto.

Vagas de emprego (JOLTS): 7,181 mi (consenso: 7,382 mi; anterior: 7,437 mi)

Mais tarde, o mercado aguardará o discurso do membro do FOMC Kashkari e a publicação do Beige Book.

US500 (D1)

📊 No gráfico, nota-se a força relativa dos compradores que, apesar da queda acentuada, defenderam facilmente o suporte em torno da retração de 38,2% de Fibo. O preço voltou rapidamente para a área próxima ao limite inferior da tendência de alta de médio prazo, mas não conseguiu retornar ao canal ascendente. Diante do cenário atual, um movimento provável é de consolidação entre o último topo e a zona de resistência em US$ 6.360. Por outro lado, a queda brusca pode sinalizar uma mudança de sentimento e reversão para tendência de baixa.

Notícias Corporativas:

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — As big techs disparam após decisão judicial em processo antitruste. O tribunal decidiu que o Google não será obrigado a dividir seus negócios, mantendo o direito de promover seu buscador como padrão, em troca de compartilhar dados com concorrentes. Alphabet sobe mais de 6% e Apple avança 3% .

Kraft Heinz (KHC.US) — Recupera parte das perdas da última sessão após upgrade do Morgan Stanley. Ação sobe mais de 1% no pré-mercado.

Zscaler (ZS.US) — Cai mais de 3% na abertura apesar de resultados fortes no 2T25, que superaram expectativas e trouxeram guidance otimista.

Dollar Tree (DLRT.US) — Lucro por ação, receita e vendas superaram as estimativas, e a empresa projetou crescimento sólido. Contudo, os resultados e projeções não agradaram o mercado. A ação cai quase 9%.

