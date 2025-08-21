Leia mais
ABERTURA EUA: Ações caem antes de Jackson Hole

11:11 21 de agosto de 2025

O mercado americano continua sob pressão de altas avaliações, resultados decepcionantes e política do Fed. Os índices acionários dos EUA caem por mais um dia consecutivo. O US500 perde cerca de 0,5% na abertura.

 

  • Walmart (WMT.US) – O maior empregador dos EUA divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025 e voltou a decepcionar os investidores no EPS, ficando abaixo das expectativas. Apesar de superar projeções em várias outras categorias, as ações recuam mais de 3% no pré-mercado.

    • EPS: 0,68 vs. 0,73 esperado

    • Receita: US$ 177,4 bi vs. US$ 175,9 bi esperado

    • Vendas: +4,8% vs. +4,21% esperado

    • Margem bruta: 22,8% vs. 24,8% esperado

    • Projeção de crescimento de vendas para o fim do ano elevada de 3–4% para 3,75–4,75%

  • Hewlett Packard (HPE.US) – O Morgan Stanley elevou o preço-alvo para US$ 28, o que implica potencial de alta de 33% em relação aos níveis atuais. A ação sobe 2,8% no pré-mercado.

  • Boeing (BA.US) – Está próxima de fechar acordo com a China para a entrega de até 500 novas aeronaves. As ações avançam cerca de 2% no pré-mercado.

 

Dados macroeconômicos

  • Pedidos de auxílio-desemprego: aumento de 235 mil, acima das expectativas.

  • PMI de Serviços: 55,4 vs. 54,2 esperado.

  • PMI de Manufatura: 53,3 vs. 49,5 esperado.

 

Análise técnica – US500 (H4)

No gráfico de 4 horas, o nível de 6.366, que era o limite inferior do canal ascendente, foi defendido. O suporte na linha de tendência é reforçado pelos topos e fundos do início da semana.

Logo abaixo, a média móvel exponencial de 200 períodos (EMA200) está muito próxima, e sua quebra poderia levar a novas quedas. Há preocupações sobre a sustentabilidade da defesa do preço, já que atualmente o índice opera abaixo das médias de 25, 50 e 100 períodos. O RSI sugere que o índice já se encontra em condição de sobrevenda.

📊 Fonte: xStation5

 

Incertezas em torno do Fed

  • As atas do FOMC destacaram o risco de retorno da inflação e, mais importante, que a ameaça inflacionária supera os riscos ao mercado de trabalho.

  • Também foram mencionados os altos níveis de avaliação dos ativos, aumentando os receios antes do simpósio de Jackson Hole nesta sexta-feira.

  • Atualmente, o mercado precifica 80% de probabilidade de corte de juros em setembro.

 

Política e Fed

  • O ambiente não melhora com as declarações do presidente Donald Trump, que exige a renúncia de Lisa Cook, acusando-a de falsificação.

  • Caso a governadora seja afastada, Trump ficaria mais próximo de obter maioria no FOMC.

  • O presidente é um dos críticos mais contundentes da manutenção dos juros nos níveis atuais.

