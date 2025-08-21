ABERTURA EUA: Ações caem antes de Jackson Hole

O mercado americano continua sob pressão de altas avaliações, resultados decepcionantes e política do Fed. Os índices acionários dos EUA caem por mais um dia consecutivo. O US500 perde cerca de 0,5% na abertura.

Walmart (WMT.US) – O maior empregador dos EUA divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025 e voltou a decepcionar os investidores no EPS , ficando abaixo das expectativas. Apesar de superar projeções em várias outras categorias, as ações recuam mais de 3% no pré-mercado . EPS : 0,68 vs. 0,73 esperado Receita : US$ 177,4 bi vs. US$ 175,9 bi esperado Vendas : +4,8% vs. +4,21% esperado Margem bruta : 22,8% vs. 24,8% esperado Projeção de crescimento de vendas para o fim do ano elevada de 3–4% para 3,75–4,75%

Hewlett Packard (HPE.US) – O Morgan Stanley elevou o preço-alvo para US$ 28 , o que implica potencial de alta de 33% em relação aos níveis atuais. A ação sobe 2,8% no pré-mercado .

Boeing (BA.US) – Está próxima de fechar acordo com a China para a entrega de até 500 novas aeronaves. As ações avançam cerca de 2% no pré-mercado.

Dados macroeconômicos

Pedidos de auxílio-desemprego : aumento de 235 mil , acima das expectativas.

PMI de Serviços : 55,4 vs. 54,2 esperado.

PMI de Manufatura: 53,3 vs. 49,5 esperado.

Análise técnica – US500 (H4)

No gráfico de 4 horas, o nível de 6.366, que era o limite inferior do canal ascendente, foi defendido. O suporte na linha de tendência é reforçado pelos topos e fundos do início da semana.

Logo abaixo, a média móvel exponencial de 200 períodos (EMA200) está muito próxima, e sua quebra poderia levar a novas quedas. Há preocupações sobre a sustentabilidade da defesa do preço, já que atualmente o índice opera abaixo das médias de 25, 50 e 100 períodos. O RSI sugere que o índice já se encontra em condição de sobrevenda.

📊 Fonte: xStation5

Incertezas em torno do Fed

As atas do FOMC destacaram o risco de retorno da inflação e, mais importante, que a ameaça inflacionária supera os riscos ao mercado de trabalho.

Também foram mencionados os altos níveis de avaliação dos ativos , aumentando os receios antes do simpósio de Jackson Hole nesta sexta-feira.

Atualmente, o mercado precifica 80% de probabilidade de corte de juros em setembro.

Política e Fed

O ambiente não melhora com as declarações do presidente Donald Trump , que exige a renúncia de Lisa Cook , acusando-a de falsificação.

Caso a governadora seja afastada, Trump ficaria mais próximo de obter maioria no FOMC .

O presidente é um dos críticos mais contundentes da manutenção dos juros nos níveis atuais.

