ABERTURA EUA: Ações caem antes de Jackson Hole

O mercado americano continua sob pressão de altas avaliações, resultados decepcionantes e política do Fed. Os índices acionários dos EUA caem por mais um dia consecutivo. O US500 perde cerca de 0,5% na abertura.
-
Walmart (WMT.US) – O maior empregador dos EUA divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025 e voltou a decepcionar os investidores no EPS, ficando abaixo das expectativas. Apesar de superar projeções em várias outras categorias, as ações recuam mais de 3% no pré-mercado.
-
EPS: 0,68 vs. 0,73 esperado
-
Receita: US$ 177,4 bi vs. US$ 175,9 bi esperado
-
Vendas: +4,8% vs. +4,21% esperado
-
Margem bruta: 22,8% vs. 24,8% esperado
-
Projeção de crescimento de vendas para o fim do ano elevada de 3–4% para 3,75–4,75%
-
-
Hewlett Packard (HPE.US) – O Morgan Stanley elevou o preço-alvo para US$ 28, o que implica potencial de alta de 33% em relação aos níveis atuais. A ação sobe 2,8% no pré-mercado.
-
Boeing (BA.US) – Está próxima de fechar acordo com a China para a entrega de até 500 novas aeronaves. As ações avançam cerca de 2% no pré-mercado.
Dados macroeconômicos
-
Pedidos de auxílio-desemprego: aumento de 235 mil, acima das expectativas.
-
PMI de Serviços: 55,4 vs. 54,2 esperado.
-
PMI de Manufatura: 53,3 vs. 49,5 esperado.
Análise técnica – US500 (H4)
No gráfico de 4 horas, o nível de 6.366, que era o limite inferior do canal ascendente, foi defendido. O suporte na linha de tendência é reforçado pelos topos e fundos do início da semana.
Logo abaixo, a média móvel exponencial de 200 períodos (EMA200) está muito próxima, e sua quebra poderia levar a novas quedas. Há preocupações sobre a sustentabilidade da defesa do preço, já que atualmente o índice opera abaixo das médias de 25, 50 e 100 períodos. O RSI sugere que o índice já se encontra em condição de sobrevenda.
📊 Fonte: xStation5
Incertezas em torno do Fed
-
As atas do FOMC destacaram o risco de retorno da inflação e, mais importante, que a ameaça inflacionária supera os riscos ao mercado de trabalho.
-
Também foram mencionados os altos níveis de avaliação dos ativos, aumentando os receios antes do simpósio de Jackson Hole nesta sexta-feira.
-
Atualmente, o mercado precifica 80% de probabilidade de corte de juros em setembro.
Política e Fed
-
O ambiente não melhora com as declarações do presidente Donald Trump, que exige a renúncia de Lisa Cook, acusando-a de falsificação.
-
Caso a governadora seja afastada, Trump ficaria mais próximo de obter maioria no FOMC.
-
O presidente é um dos críticos mais contundentes da manutenção dos juros nos níveis atuais.
