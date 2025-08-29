ABERTURA EUA: Correção após o pico. O dólar ganha força.

Ontem, o principal índice da bolsa americana fechou em um novo recorde histórico. Os investidores mantiveram parte do otimismo de ontem, com os índices subindo antes da abertura. O US500 chegou a subir 0,3%. No entanto, não conseguiram sustentar os ganhos e rapidamente perderam força. No momento, o US500 recua 0,2% e o US100 cai 0,4%.

O EURUSD recupera temporariamente as perdas de ontem com a onda de dados positivos de inflação da Alemanha. Contudo, as leituras dos EUA permitem que o dólar retome a iniciativa.

EURUSD: -0,15%

GBPUSD: -0,35%

USDJPY: +0,27%

USDCHF: +0,21%

Dados Macroeconômicos

Foram divulgados os dados de inflação PCE. Para os investidores, este dado não recebe tanta atenção quanto o CPI, mas sob a ótica do mercado é ainda mais relevante, já que é a medida preferida do FED ao definir a política monetária. Os números vieram em linha com as expectativas.

Inflação PCE Núcleo Y/Y (agosto): 2,6% (Previsto: 2,6%; Anterior: 2,6%)

Inflação PCE Núcleo M/M (agosto): 0,2% (Previsto: 0,2%; Anterior: 0,3%)

📌 Mais tarde, também conheceremos o índice Chicago PMI:

Expectativa: 46

Anterior: 47,1

A economia do Canadá está em contração neste trimestre. O USDCAD ganha força.

PIB Y/Y: 0,9% (Previsto: 1,3%; Anterior: 1,2%)

PIB M/M: -0,1% (Previsto: 0,1%; Anterior: 0,1%)

PIB Q/Q: -1,6% (Previsto: -0,7%; Anterior: 2,2%)

US100 (D1)

O preço continua acima do limite inferior da tendência de alta de médio prazo, mas o mercado claramente carece de força para retornar ao meio do canal. Isso pode levar a um possível rompimento para baixo.

Também é possível observar a formação de uma nova tendência de curto prazo (em roxo), que servirá como mais uma resistência para altas nos próximos dias. O primeiro suporte relevante está na linha de tendência de alta já mencionada e na média EMA25.

A primeira forte resistência para o preço será a zona a partir do nível de 28.340 dólares.

📊 Fonte: xStation5

Notícias Corporativas

Nvidia (NVDA.US) – O gigante californiano de IA volta a cair. A empresa segue em declínio após a decepção dos investidores com os resultados. Apesar de superar expectativas, não foi suficiente para satisfazer o mercado. Ações em queda de 1,1% no pré-mercado.

Dell (DELL.US) – O fabricante de computadores pessoais, servidores e estações de trabalho decepcionou com os resultados divulgados ontem. Nem mesmo a garantia de aumento na demanda por soluções de IA e a revisão da receita projetada para US$ 20 bilhões ajudaram. O preço cai mais de 7% no pré-mercado.

Alibaba (BABA.US) – As ações da gigante chinesa nos EUA subiram 3% . A empresa publicou resultados otimistas e apresentou um novo chip de IA.

Marvell Technology (MRVL.US) – Apesar de superar as estimativas dos analistas, os resultados não animaram o mercado. As ações desabam 15% .

Autodesk (ADSK.US) – A fabricante de software superou expectativas e anunciou novos avanços. As ações sobem quase 10% .

Elastic (ESTC.US) – A empresa especializada em análise de dados superou as expectativas com aumento de 20% nas vendas em relação ao ano anterior. As ações disparam 16%.

