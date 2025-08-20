Agenda econômica: atas do FOMC e discursos de membros do Fed em foco nos mercados

Mercados acionários abrem em tom levemente negativo; atenção voltada para Fed, inflação na zona do euro e balanços nos EUA
Os mercados acionários abriram a sessão desta quarta-feira em tom ligeiramente mais fraco, com o foco principal nos Estados Unidos, onde a varejista Target (TGT.US) divulgará seus resultados, membros do Fed Bostic e Waller estão programados para discursar e, à noite, serão divulgadas as atas da reunião de julho do Fed.
Temas-chave do dia
-
Dados finais do IPC da zona do euro em foco na Europa
-
Atas do FOMC como principal destaque macroeconômico (15h, horário de Brasília)
-
Discursos de Bostic e Waller antes do simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira
Eventos de hoje
-
Mais cedo, o PPI da Alemanha mostrou queda de 0,1% m/m contra expectativa de alta de 0,1%, e -1,5% a/a contra -1,4% esperados e -1,3% no mês anterior.
-
Já o IPC do Reino Unido surpreendeu para cima, com a inflação de serviços subindo 5% a/a frente aos 4,8% esperados.
-
O Riksbank da Suécia manteve a taxa de juros em 2%, em linha com as expectativas.
-
No cenário geopolítico, Trump discutiu a possível adesão da Ucrânia à União Europeia com o presidente húngaro Viktor Orbán, enquanto Budapeste foi cogitada como possível sede para conversas entre Putin e Zelensky.
Agenda Econômica
-
10h (Brasília) – Zona do Euro: IPC final de julho, esperado 2,0% a/a (vs. 2,0% anterior); 0,3% m/m (vs. 0,0% anterior)
-
11h30 (Brasília) – EUA: Estoques semanais de petróleo EIA
-
Petróleo: esperado +0,85M (vs. +3M anterior)
-
Gasolina: esperado -0,31M (vs. -0,79M anterior)
-
Destilados: esperado +1,478M (vs. +0,71M anterior)
-
-
15h (Brasília) – EUA: Atas do FOMC (reunião de julho)
Discursos de membros do Fed
-
12h (Brasília) – Fed Waller
-
16h (Brasília) – Fed Bostic
Temporada de Resultados nos EUA
-
07h30 (Brasília) – Target (TGT.US)
