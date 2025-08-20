Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Agenda econômica: atas do FOMC e discursos de membros do Fed em foco nos mercados

10:05 20 de agosto de 2025

Mercados acionários abrem em tom levemente negativo; atenção voltada para Fed, inflação na zona do euro e balanços nos EUA

Os mercados acionários abriram a sessão desta quarta-feira em tom ligeiramente mais fraco, com o foco principal nos Estados Unidos, onde a varejista Target (TGT.US) divulgará seus resultados, membros do Fed Bostic e Waller estão programados para discursar e, à noite, serão divulgadas as atas da reunião de julho do Fed.

Temas-chave do dia

  • Dados finais do IPC da zona do euro em foco na Europa

  • Atas do FOMC como principal destaque macroeconômico (15h, horário de Brasília)

  • Discursos de Bostic e Waller antes do simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira

Eventos de hoje

  • Mais cedo, o PPI da Alemanha mostrou queda de 0,1% m/m contra expectativa de alta de 0,1%, e -1,5% a/a contra -1,4% esperados e -1,3% no mês anterior.

  • Já o IPC do Reino Unido surpreendeu para cima, com a inflação de serviços subindo 5% a/a frente aos 4,8% esperados.

  • O Riksbank da Suécia manteve a taxa de juros em 2%, em linha com as expectativas.

  • No cenário geopolítico, Trump discutiu a possível adesão da Ucrânia à União Europeia com o presidente húngaro Viktor Orbán, enquanto Budapeste foi cogitada como possível sede para conversas entre Putin e Zelensky.

Agenda Econômica

  • 10h (Brasília) – Zona do Euro: IPC final de julho, esperado 2,0% a/a (vs. 2,0% anterior); 0,3% m/m (vs. 0,0% anterior)

  • 11h30 (Brasília) – EUA: Estoques semanais de petróleo EIA

    • Petróleo: esperado +0,85M (vs. +3M anterior)

    • Gasolina: esperado -0,31M (vs. -0,79M anterior)

    • Destilados: esperado +1,478M (vs. +0,71M anterior)

  • 15h (Brasília) – EUA: Atas do FOMC (reunião de julho)

Discursos de membros do Fed

  • 12h (Brasília) – Fed Waller

  • 16h (Brasília) – Fed Bostic

Temporada de Resultados nos EUA

  • 07h30 (Brasília) – Target (TGT.US)

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

