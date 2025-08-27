Ainda há esperança para a Intel?

A gigante da tecnologia da Califórnia tem enfrentado anos extremamente desafiadores e grandes oscilações de preço. A situação da empresa é tão grave que a administração do Presidente dos EUA passou a se envolver diretamente. Muitos investidores há muito já descartaram a Intel como líder no mercado de microprocessadores. Mas será que isso é realmente justificado?

Nem tudo que reluz é ouro

Para entender a escala do declínio da Intel, é necessário relembrar brevemente sua história. A empresa foi fundada em 1968, mas sua história recente começa por volta do ano 2000.

Nos anos 1990, a empresa tomou uma decisão crucial: focar no mercado de computadores pessoais, que em retrospectiva se mostrou uma excelente escolha estratégica.

A marcha da Intel rumo à dominância de mercado começou com o processador Pentium 4, lançado em 2000. Era um período extremamente turbulento para o mercado, especialmente para as empresas de tecnologia. Cerca de um ano após a abertura de capital da Intel, a bolha da internet (dot-com bubble) estourou. Uma enorme bolha especulativa no mercado financeiro norte-americano, impulsionada pela mania de crescimento das empresas ligadas à internet e à tecnologia da informação. A Intel foi, naturalmente, primeiro beneficiária e depois vítima dessa tendência.

A Intel entrou no novo milênio com suas ações valendo em torno de US$ 41. No pico da bolha, chegaram a US$ 75,9 por ação, nível ao qual a Intel nunca mais retornou. Em menos de um ano, a empresa perdeu mais de 75% do seu valor, caindo para cerca de US$ 18 por ação.

Fonte: Bloomberg Finance Lp

A queda nas avaliações não impediu o desenvolvimento da empresa. Pelo contrário, o ano de 2001 marcou o início da era de ouro da Intel. Durante a década seguinte, a Intel se tornou a vanguarda absoluta no desenvolvimento de tecnologia de processadores para a maioria das aplicações comerciais.

Nem mesmo uma ação judicial por práticas de mercado desleais — que a Intel perdeu em 2009 e que a obrigou a pagar US$ 1,25 bilhão à sua principal rival, a AMD — conseguiu interromper a empresa. Na época, o mercado quase não deu atenção à revelação, pois estava ocupado em se recuperar da crise financeira de 2008.

As lições não aprendidas com essa derrota judicial são cruciais para compreender os atuais problemas da Intel. Em certo ponto, a empresa decidiu que a melhor forma de competir não era desenvolver produtos próprios, mas adotar práticas monopolistas antiéticas e anticonsumidoras. Essa estratégia funcionou até 2015, quando a Intel atingiu 80% de participação no mercado já maduro de microprocessadores.

A partir daí, a empresa começou a cometer cada vez mais erros estratégicos:

Recusou colaborar com a Apple na produção de chips para iPhones.

Vendeu sua subsidiária focada em processadores no padrão ARM.

Enquanto isso, os principais concorrentes — Nvidia, AMD e TSMC — se especializaram, cada um, em projetar ou fabricar chips. A Intel, teimosamente, tentou fazer as duas coisas, ficando para trás em ambos os aspectos.

A soberba precede a queda

Os primeiros sinais claros de fraqueza da Intel começaram a aparecer no fim da segunda década do século XXI. Estratégias equivocadas e investimentos errados levaram a uma crescente perda de competitividade.

As fábricas de processadores da Intel tornaram-se um peso financeiro, e seus produtos passaram a ficar cada vez mais atrás em desempenho e preço.

Ironicamente, a pandemia da COVID-19 em 2020 trouxe um breve alívio:

O confinamento aumentou a demanda por eletrônicos de consumo.

A mania das criptomoedas também impulsionou a demanda por poder de processamento.

No entanto, mesmo nesse cenário, os processadores preferidos para mineração eram os da Nvidia e da AMD, muito mais eficientes em termos de consumo de energia versus desempenho.

Em abril de 2021, surfando na onda da demanda, as ações da Intel chegaram a US$ 62, apenas alguns pontos abaixo do recorde histórico do período da bolha da internet.

Mas esse foi o “canto do cisne” da empresa. Desde então, a Intel acumulou fracassos estratégicos, ficando muito atrás da concorrência em receita, lucro e participação de mercado. A empresa não conseguiu escalar receitas nem reduzir custos como suas rivais, e seus novos produtos decepcionaram. Os resultados financeiros pioraram trimestre após trimestre.

Em 2024, a Intel registrou prejuízo líquido de US$ 19 milhões .

As ações perderam mais de 60% de valor desde o pico local.

A participação de mercado segue diminuindo.

Fonte: Intel Financial Statements

Tudo isso ocorreu em meio a um forte bull market de tecnologia, impulsionado pela inteligência artificial.

Fonte: Bloomberg Finance Lp

A esperança é a última que morre

Em 2025, a empresa entrou sob a bandeira da reforma. Um reformista, Lip-Du Tana, foi nomeado CEO. As reformas do novo CEO foram radicais, mas absolutamente necessárias, dado o estágio de colapso em que a empresa se encontrava. Elas incluíram:

Reforma da estrutura organizacional : achatando hierarquias, encurtando cadeias de comando, com ênfase em fortalecer o lado técnico da empresa e supervisão pessoal do CEO em áreas-chave.

Demissões e mudanças de pessoal : a Intel cortou cerca de 15% de sua força de trabalho, aproximadamente 25 mil funcionários no mundo. Parte do conselho e diretores foram substituídos por pessoas experientes no setor de semicondutores. Uma política também foi introduzida para trazer de volta ao escritório empregados que estavam em home-office, visando aumentar a eficiência.

Redução de investimentos e otimização: a expansão de capacidade de produção passou a ser ditada por pedidos concretos. Planos para construir fábricas na Alemanha e Polônia foram suspensos. Algumas áreas de montagem e embalagem foram transferidas para países de baixo custo, como Vietnã.

O mercado inicialmente recebeu as notícias de forma otimista. Euforia foi despertada pela declaração de apoio governamental e rumores de possíveis pedidos e parcerias. Isso levou a uma alta de 43% das ações em fevereiro.

Infelizmente, rapidamente percebeu-se que as reformas se concentravam quase exclusivamente em cortes de custos, sem planos claros de como aumentar lucros. As esperanças de novos pedidos não se concretizaram, e o apoio do governo dos EUA cada vez mais se tornava um fardo, em vez de uma oportunidade.

Financeiramente, a situação é desfavorável e preocupante para os acionistas. A empresa está endividada e continua acumulando prejuízos crescentes, apesar das reformas. A única coisa que conseguiu reduzir foi a receita — que caiu de quase US$ 80 bilhões em 2021 para US$ 53 bilhões este ano. A Intel segue muito atrás da concorrência em praticamente todos os aspectos. Uma tênue esperança para investidores pode ser os múltiplos de avaliação muito baixos em relação à concorrência. Mas múltiplos persistentemente baixos raramente são sem motivo.

O império da Intel está sitiado de todos os lados:

No mercado de servidores e PCs, perde terreno para a AMD, cujos chips são incomparavelmente mais eficientes em consumo de energia.

No mercado de data centers, perde para a Nvidia, cujas soluções são imbatíveis em inovação e desempenho.

No mercado de fabricação de semicondutores, não consegue competir com a TSMC, que domina com efeito de escala e otimização completa de processos.

O Tio Sam

Intel e seus acionistas se agarram a um fato significativo que supostamente sustenta sua avaliação: a Intel é um grande fabricante doméstico de semicondutores. Uma empresa que, do ponto de vista estratégico atual do governo dos EUA, não pode ser deixada falir.

Tudo indica que a era do liberalismo econômico idealista e do livre-comércio está chegando ao fim, e cada recurso escasso se torna uma arma que pode ser usada contra adversários — ou até antigos aliados. Um desses recursos são os semicondutores da Intel.

O governo dos EUA percebeu os problemas da empresa e seu valor estratégico ainda na administração anterior, que concedeu à Intel mais de US$ 7 bilhões para investimentos em produção doméstica.

Foco principal em produzir processadores e chips para o Departamento de Defesa.

Questão crítica por causa da possibilidade de vulnerabilidades embutidas em componentes vindos de outros países.

O envolvimento do governo dos EUA se elevou a um novo patamar com o novo presidente, que adquiriu cerca de 10% de participação acionária na empresa para o governo — algo inédito em anos recentes, rompendo um tabu na economia americana. Esse movimento foi confirmado pelo Secretário de Estado Hassett, afirmando: “Haverá mais transações desse tipo.”

Boeing 2.0

O mercado recebeu a notícia do envolvimento do governo de forma positiva. O sentimento foi reforçado pelo anúncio da compra de ações pela SoftBank. Com isso, os papéis subiram mais de 22% em relação à mínima de julho.

Mas surge uma questão muito importante: há realmente motivos para comemorar?

As ações adquiridas pelo governo americano não foram compradas no mercado , mas sim emitidas especificamente para o governo, o que dilui os acionistas existentes.

O objetivo do governo não é cuidar de acionistas, mas sim usar a Intel como peça estratégica de defesa e barganha na guerra comercial.

As políticas da atual administração não sugerem capacidade para gerir uma empresa que lida com o processo tecnológico mais complexo do planeta. A administração já mostrou disposição de sacrificar estabilidade econômica e financeira de longo prazo em troca de ganhos políticos de curto prazo.

À luz disso, a Intel vai lentamente trilhando um caminho semelhante ao da Boeing entre as fabricantes de semicondutores: uma empresa que só se mantém de pé por causa da alta barreira de entrada no setor, subsídios governamentais e contratos militares.

Atualmente, é extremamente difícil desenhar um cenário positivo para as ações da Intel. Existe a possibilidade de recuperação por meio de investimentos viabilizados por juros mais baixos e colaboração com o governo. O novo CEO também demonstrou coragem e disposição para reformas radicais, há muito necessárias.

Contratos lucrativos com a defesa, parcerias com empresas mais fortes e até a chance de recuperar fatias de mercado ou alcançar concorrentes em IA — tudo isso, por enquanto, permanece no campo da especulação, sem uma estratégia clara de como atingir esses objetivos.

Porém, não é impossível. Muito dependerá da política governamental e do lugar da Intel dentro dela.

________

