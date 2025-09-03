📉 Aumento de produção da OPEP+ derruba os preços do petróleo

A Reuters informou que a OPEP+, cartel de países produtores de petróleo, está considerando seriamente um compromisso de aumento de produção em sua reunião no fim de semana.
OIL.WTI (H4)
Fonte: Xstation
As políticas de Donald Trump e a queda nos preços forçaram o cartel a agir para tentar recuperar a participação de mercado recentemente perdida.
A OPEP já surpreendeu os traders várias vezes este ano ao adotar uma estratégia mais voltada para a produção, em vez de controlar a oferta a todo custo.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
