Bernstein alerta sobre ações da Intel 💡

A Bernstein recomenda evitar as ações da Intel (INTC.US) , apesar de manter a classificação "Market Perform" e o preço-alvo em US$ 21 , devido à diluição de cerca de 11% provocada pela emissão de 520 milhões de novas ações , vendidas principalmente ao governo dos EUA.

O governo dos EUA torna-se o maior acionista, o que pode trazer estabilidade no curto prazo , mas ao mesmo tempo limita a flexibilidade estratégica da companhia.

A Intel enfrenta sérios desafios estruturais, incluindo atrasos tecnológicos e perda de participação de mercado para concorrentes, o que mantém a incerteza sobre investimentos no longo prazo.

Análise detalhada

A Bernstein recomenda evitar as ações da Intel (INTC.US) apesar de confirmar a classificação "Market Perform" e manter o preço-alvo em US$ 21.

A analista Stacy Rasgon destaca que a emissão de aproximadamente 520 milhões de novas ações, incluindo um grande bloco vendido ao governo dos EUA, diluiu significativamente os acionistas em cerca de 11%, algo negativo para os atuais investidores.

Com isso, o governo dos EUA passa a ser o maior acionista da Intel, o que, embora possa trazer certa estabilidade no curto prazo, também limita a flexibilidade da companhia em tomar decisões estratégicas.

Apesar desse apoio estatal, a Bernstein ressalta os sérios desafios estruturais que a Intel enfrenta. A companhia está atrasada em relação a concorrentes como TSMC, AMD e Nvidia em termos de tecnologia e segue perdendo participação no mercado de processadores.

A Intel chegou a sinalizar a possibilidade de limitar o desenvolvimento de produção de chips ao processador 18A, o que levanta dúvidas sobre sua capacidade futura de inovação.

Os analistas enfatizam que o envolvimento político e o capital do governo não resolvem os problemas fundamentais da empresa — e podem até criar novas incertezas nas relações com clientes e parceiros.

Combinando resultados financeiros, o impacto da diluição e os desafios tecnológicos, a perspectiva de investimento para a Intel segue incerta.

A Bernstein recomenda que investidores mantenham cautela e evitem a compra das ações, mesmo que surjam oportunidades de curto prazo. A Intel precisa demonstrar uma estratégia viável para recuperar sua liderança no setor de chips antes de voltar a ser considerada uma opção atrativa para investidores de longo prazo.

Atualmente, as ações da Intel ainda sobem 1,2% no dia.

Fonte: xStation

