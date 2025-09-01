Leia mais
Boletim diário - 01/09/2025

12:09 1 de setembro de 2025

Os futuros dos Estados Unidos se mantiveram estáveis após o Tribunal de Apelações confirmar que a maioria das tarifas impostas pela administração Trump era ilegal. No entanto, a decisão determinou que essas tarifas continuarão em vigor enquanto o caso avança em instâncias judiciais superiores. Por outro lado, foi informado que os Estados Unidos revogaram as autorizações concedidas à Intel, SK Hynix e Samsung para receber equipamentos de fabricação de semicondutores na China, a menos que obtenham novas licenças.

Da mesma forma, um juiz norte-americano decidiu não se pronunciar na sexta-feira sobre a destituição da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, solicitando que as partes envolvidas apresentem documentação adicional na próxima terça-feira. Na Ásia-Pacífico, os mercados apresentaram desempenho misto, com sentimento predominantemente moderado. No entanto, o Hang Seng e o Shanghai Composite destoaram da tendência, com destaque para o índice de referência de Hong Kong após um salto de dois dígitos nas ações da Alibaba, após a divulgação de seus resultados.

Na sessão, os principais focos de atenção estão voltados para o PMI industrial final da zona do euro e do Reino Unido, bem como para a taxa de desemprego da União Europeia.

Acompanhe aqui.

 

