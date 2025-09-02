Boletim diário (02/09/2025)

Os futuros dos Estados Unidos operam em baixa nesta terça-feira, após os mercados acionários permanecerem fechados na segunda-feira devido ao Dia do Trabalho. A cautela predomina entre os investidores à espera de novos catalisadores, em particular o índice PMI industrial do ISM, que será publicado ao longo da sessão e pode oferecer sinais sobre a força da economia norte-americana. Na Ásia-Pacífico, as bolsas fecharam em sua maioria com perdas, refletindo um tom cauteloso após a pausa do feriado nos Estados Unidos e diante da ausência de fatores que impulsionem os mercados para cima.

Nesse contexto, as declarações do vice-presidente do Banco do Japão, Himino, ganharam relevância ao afirmar que é apropriado continuar com o ajuste gradual das taxas de juros com base na evolução econômica e dos preços, embora tenha alertado que persiste uma elevada incerteza.

A abertura na Europa também mostrou fraqueza, com os principais índices corrigindo após a alta das sessões anteriores. A atenção dos investidores segue centrada nos dados econômicos que possam oferecer maior clareza sobre a direção da política monetária global e o desempenho da atividade industrial, em um ambiente marcado pela cautela e volatilidade contida.

