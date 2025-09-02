Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Boletim diário (02/09/2025)

12:18 2 de setembro de 2025

Os futuros dos Estados Unidos operam em baixa nesta terça-feira, após os mercados acionários permanecerem fechados na segunda-feira devido ao Dia do Trabalho. A cautela predomina entre os investidores à espera de novos catalisadores, em particular o índice PMI industrial do ISM, que será publicado ao longo da sessão e pode oferecer sinais sobre a força da economia norte-americana. Na Ásia-Pacífico, as bolsas fecharam em sua maioria com perdas, refletindo um tom cauteloso após a pausa do feriado nos Estados Unidos e diante da ausência de fatores que impulsionem os mercados para cima.

Nesse contexto, as declarações do vice-presidente do Banco do Japão, Himino, ganharam relevância ao afirmar que é apropriado continuar com o ajuste gradual das taxas de juros com base na evolução econômica e dos preços, embora tenha alertado que persiste uma elevada incerteza.

A abertura na Europa também mostrou fraqueza, com os principais índices corrigindo após a alta das sessões anteriores. A atenção dos investidores segue centrada nos dados econômicos que possam oferecer maior clareza sobre a direção da política monetária global e o desempenho da atividade industrial, em um ambiente marcado pela cautela e volatilidade contida.

Acompanhe aqui.

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br. 
 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app