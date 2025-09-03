Boletim Diário (03/09/25)

Os futuros dos Estados Unidos mostram uma recuperação impulsionada principalmente pelo setor de tecnologia, após a queda registrada na terça-feira, quando os participantes retornaram do longo fim de semana pelo Dia do Trabalho. O recuo anterior foi marcado por um aumento na aversão ao risco, influenciado por diversos fatores como a decisão do tribunal de apelações dos EUA que declarou ilegais as tarifas impostas durante o governo Trump, a crescente incerteza geopolítica e a revogação das isenções do Departamento de Comércio para empresas como Intel, Samsung, SK Hynix e TSMC.

Paralelamente, os títulos do Tesouro registraram vendas generalizadas em linha com a renda fixa global, o que gerou uma inclinação maior na curva dos EUA. Nos mercados internacionais, as ações da região Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em baixa, arrastadas pelo fraco desempenho de Wall Street e por um sentimento limitado pelas crescentes preocupações em torno da dívida global. Esse cenário refletiu um apetite por risco ainda frágil, que continua condicionando a evolução dos principais índices acionários.

No mercado cambial, o índice do dólar (USDIDX) mantém os ganhos obtidos na sessão anterior, enquanto o iene japonês (JPY) e a libra esterlina (GBP) permanecem mais fracos frente ao dólar americano após a forte sessão de terça-feira. Para a sessão de hoje, a atenção dos investidores está voltada à divulgação de dados importantes nos Estados Unidos: o PMI de serviços na leitura final, os pedidos de bens duráveis de julho e a pesquisa de ofertas de emprego JOLTS — indicadores que podem ditar o ritmo dos próximos movimentos nos mercados.

