Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Boletim Diário (04/09/25)

12:27 4 de setembro de 2025

Os futuros dos Estados Unidos operam em alta após o fechamento misto dos principais índices na sessão anterior, com o Nasdaq e o S&P 500 liderando os ganhos. O impulso veio após a divulgação dos dados JOLTS, que vieram mais fracos do que o esperado e mostraram uma leve queda na taxa de vagas em aberto. Além disso, pela primeira vez desde 2021, o número de trabalhadores desempregados superou o de vagas disponíveis. Esses dados deram um leve respaldo às expectativas de corte de juros por parte do Federal Reserve, embora os investidores permaneçam atentos aos números de emprego da ADP e aos pedidos semanais de auxílio-desemprego, que antecedem o relatório oficial de folhas de pagamento (NFP) a ser divulgado amanhã.

Nesse contexto, diversos membros do Fed fizeram declarações relevantes. O governador Christopher Waller reiterou seu apoio a um corte de juros em setembro, mas destacou a necessidade de uma abordagem baseada em dados para decisões futuras. Por sua vez, Lorie Logan e Adriana Kugler apontaram que o impacto das tarifas pode se estender por dois ou três trimestres antes de se dissipar, enquanto Raphael Bostic considerou apropriado ao menos um corte este ano, sem descartar setembro, condicionado à evolução do mercado de trabalho e da inflação. No campo político, o presidente Donald Trump mencionou que as tarifas poderiam, em algum momento, substituir o imposto de renda, e adiantou que nos próximos dias avaliará a solidez da relação com a Rússia. Além disso, destacou que os Estados Unidos reforçarão a presença de tropas na Polônia para apoiar sua segurança.

Na região Ásia-Pacífico, as bolsas replicaram o comportamento misto de Wall Street, com melhor desempenho dos setores de tecnologia e comunicações após a decisão antitruste contra o Google. Na sessão de hoje, os investidores concentram a atenção na divulgação do PMI de serviços do ISM, no relatório de emprego privado da ADP, nos cortes de empregos Challenger e nos pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Acompanhe aqui.

 

___
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br. 
 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app