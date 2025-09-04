Boletim Diário (04/09/25)

Os futuros dos Estados Unidos operam em alta após o fechamento misto dos principais índices na sessão anterior, com o Nasdaq e o S&P 500 liderando os ganhos. O impulso veio após a divulgação dos dados JOLTS, que vieram mais fracos do que o esperado e mostraram uma leve queda na taxa de vagas em aberto. Além disso, pela primeira vez desde 2021, o número de trabalhadores desempregados superou o de vagas disponíveis. Esses dados deram um leve respaldo às expectativas de corte de juros por parte do Federal Reserve, embora os investidores permaneçam atentos aos números de emprego da ADP e aos pedidos semanais de auxílio-desemprego, que antecedem o relatório oficial de folhas de pagamento (NFP) a ser divulgado amanhã.



Nesse contexto, diversos membros do Fed fizeram declarações relevantes. O governador Christopher Waller reiterou seu apoio a um corte de juros em setembro, mas destacou a necessidade de uma abordagem baseada em dados para decisões futuras. Por sua vez, Lorie Logan e Adriana Kugler apontaram que o impacto das tarifas pode se estender por dois ou três trimestres antes de se dissipar, enquanto Raphael Bostic considerou apropriado ao menos um corte este ano, sem descartar setembro, condicionado à evolução do mercado de trabalho e da inflação. No campo político, o presidente Donald Trump mencionou que as tarifas poderiam, em algum momento, substituir o imposto de renda, e adiantou que nos próximos dias avaliará a solidez da relação com a Rússia. Além disso, destacou que os Estados Unidos reforçarão a presença de tropas na Polônia para apoiar sua segurança.

Na região Ásia-Pacífico, as bolsas replicaram o comportamento misto de Wall Street, com melhor desempenho dos setores de tecnologia e comunicações após a decisão antitruste contra o Google. Na sessão de hoje, os investidores concentram a atenção na divulgação do PMI de serviços do ISM, no relatório de emprego privado da ADP, nos cortes de empregos Challenger e nos pedidos semanais de auxílio-desemprego.

