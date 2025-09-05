Boletim diário (05/09/2025)

Os futuros dos Estados Unidos operam em terreno positivo, enquanto os investidores se preparam para a divulgação do próximo relatório de folhas de pagamento não agrícolas. Esse dado chega após indicadores de trabalho mais fracos do que o esperado na sessão de quinta-feira. Além disso, declarações recentes de John Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York, reforçaram uma visão moderada: ele antecipa cortes graduais nas taxas de juros se a economia se ajustar às projeções, com uma desaceleração gradual no mercado de trabalho e menores pressões inflacionárias por tarifas.



No entanto, evitou se pronunciar sobre a probabilidade de um corte em setembro, como o mercado já projeta. No âmbito político e comercial, o presidente Donald Trump anunciou que imporá em breve tarifas “substanciais” sobre os chips, embora tenha garantido que a Apple e outras empresas de tecnologia ficarão isentas. Essas declarações foram feitas durante um jantar na Casa Branca com CEOs do setor, de acordo com informações divulgadas pela CNBC. O anúncio se soma à incerteza em torno da política comercial e às possíveis repercussões sobre a indústria tecnológica global. Por outro lado, as bolsas da Ásia-Pacífico seguiram a tendência positiva de Wall Street, apoiando-se no otimismo dos investidores.



Para a sessão de hoje, o foco estará voltado para os dados de folhas de pagamento não agrícolas e para a taxa de desemprego dos Estados Unidos, números-chave para avaliar a solidez do mercado de trabalho e as futuras decisões de política monetária.



Acompanhe aqui.

___

