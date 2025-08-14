BOLETIM DIÁRIO - 14/08/2025

Os futuros dos Estados Unidos operam estáveis em um dia marcado por declarações do presidente Donald Trump, que afirmou que as taxas de juros deveriam estar entre três e quatro pontos abaixo do nível atual. Além disso, adiantou que pode nomear um novo presidente do Federal Reserve "um pouco antes" do previsto, indicando que a lista de candidatos foi reduzida a três ou quatro nomes. Por sua vez, Austan Goolsbee, membro com direito a voto no Fed em 2025, indicou que as próximas reuniões do órgão serão “ao vivo” , embora tenha ressaltado que não é favorável a se comprometer antecipadamente com a trajetória das taxas.

No cenário internacional, Trump manifestou interesse em realizar uma segunda reunião com o presidente russo Vladimir Putin quase que imediatamente, a qual poderia incluir o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky caso o primeiro encontro seja satisfatório. No entanto, esclareceu que essa segunda etapa pode não ocorrer se for considerada inadequada ou se não obtiver as respostas esperadas. Nos mercados acionários, as bolsas da Ásia-Pacífico encerraram com desempenho misto, apesar do impulso positivo vindo de Wall Street, onde os principais índices prolongaram seus ganhos diante da expectativa de um corte de juros por parte do Fed. Os mercados monetários já precificam completamente um corte em setembro.

Para a sessão de hoje, os investidores estarão atentos à divulgação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos Estados Unidos referente a julho, bem como aos pedidos semanais de auxílio-desemprego. Esses indicadores podem oferecer novas pistas sobre a trajetória da inflação e do mercado de trabalho — elementos-chave para a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve.

Acompanhe aqui.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp.

Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

⚠️ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.