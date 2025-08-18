Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BOLETIM DIÁRIO - 18/08/2025

11:35 18 de agosto de 2025

Os futuros dos Estados Unidos operam estáveis enquanto o presidente Trump destacou “um grande progresso” em sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, o encontro não resultou em um cessar-fogo nem em acordos concretos. Mais tarde, ao longo do dia, Trump manterá reuniões com líderes europeus e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que manifestou seu apoio a uma eventual cúpula trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia.

Por sua vez, o Kremlin afirmou que, até o momento, não foi discutida uma cúpula trilateral com a Ucrânia e esclareceu que ainda não há uma data definida para um novo encontro entre Trump e Putin. Ainda assim, os mercados reagiram com certo otimismo: as bolsas da Ásia-Pacífico iniciaram a semana majoritariamente em alta após a recente cúpula entre os dois líderes.

No câmbio, o índice dólar (USDIDX) permanece estável, com os operadores atentos ao simpósio de Jackson Hole previsto para mais adiante na semana. A atenção dos investidores durante a sessão de hoje estará voltada aos resultados das reuniões de Trump com Zelensky e com os líderes europeus — encontros que podem definir o rumo das próximas negociações diplomáticas e econômicas.

Acompanhe aqui. 

 

