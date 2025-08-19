Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BOLETIM DIÁRIO - 19/08/2025

11:36 19 de agosto de 2025

Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis em um contexto marcado por fatores geopolíticos e econômicos relevantes. O Kremlin informou que o presidente Donald Trump e seu homólogo russo, Vladimir Putin, realizaram uma ligação telefônica na qual discutiram a possibilidade de elevar o nível dos representantes russos e ucranianos nas negociações, refletindo uma tentativa de impulsionar o diálogo diplomático na região.

No campo financeiro, a S&P reafirmou a classificação de crédito dos Estados Unidos em AA+ com perspectiva estável. A agência destacou que as receitas provenientes das tarifas impostas pela administração Trump poderiam compensar o impacto fiscal gerado pelo recente corte de impostos e pelo projeto de lei de gastos. Essa avaliação contribui para a percepção de solidez relativa da economia norteamericana, apesar dos desafios orçamentários. Por sua vez, os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram um comportamento misto, em linha com o fechamento estável de Wall Street diante da ausência de novos catalisadores macroeconômicos.

A atenção dos investidores está agora voltada para as atualizações geopolíticas e para a expectativa em torno do discurso que será proferido por Jerome Powell em Jackson Hole nesta sexta-feira. Para o dia de hoje, o mercado estará atento aos resultados do indicador GDPNow do Fed de Atlanta, às declarações da governadora do Fed, Michelle Bowman, e aos relatórios de ganhos da Home Depot.

Acompanhe aqui.

 

📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp! Acesse: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U
⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app