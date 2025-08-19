BOLETIM DIÁRIO - 19/08/2025

Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis em um contexto marcado por fatores geopolíticos e econômicos relevantes. O Kremlin informou que o presidente Donald Trump e seu homólogo russo, Vladimir Putin, realizaram uma ligação telefônica na qual discutiram a possibilidade de elevar o nível dos representantes russos e ucranianos nas negociações, refletindo uma tentativa de impulsionar o diálogo diplomático na região.



No campo financeiro, a S&P reafirmou a classificação de crédito dos Estados Unidos em AA+ com perspectiva estável. A agência destacou que as receitas provenientes das tarifas impostas pela administração Trump poderiam compensar o impacto fiscal gerado pelo recente corte de impostos e pelo projeto de lei de gastos. Essa avaliação contribui para a percepção de solidez relativa da economia norteamericana, apesar dos desafios orçamentários. Por sua vez, os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram um comportamento misto, em linha com o fechamento estável de Wall Street diante da ausência de novos catalisadores macroeconômicos.



A atenção dos investidores está agora voltada para as atualizações geopolíticas e para a expectativa em torno do discurso que será proferido por Jerome Powell em Jackson Hole nesta sexta-feira. Para o dia de hoje, o mercado estará atento aos resultados do indicador GDPNow do Fed de Atlanta, às declarações da governadora do Fed, Michelle Bowman, e aos relatórios de ganhos da Home Depot.

