A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BOLETIM DIÁRIO - 22/08/2025

11:39 22 de agosto de 2025

Os futuros dos Estados Unidos registram avanços após uma sessão de baixa. A atenção do mercado se concentrou na divulgação de dados econômicos e nos discursos do Federal Reserve. Destacou-se o relatório preliminar do PMI da S&P Global, que mostrou um desempenho sólido, acompanhado de comentários com tom agressivo. Além disso, diversos dirigentes do Fed, entre eles Hammack, Schmid e, em menor grau, Bostic, enfatizaram a persistência da inflação e concordaram que não há urgência em cortar as taxas de juros.

Nos mercados asiáticos, as ações da região Ásia-Pacífico operaram com resultados mistos. A cautela prevaleceu entre os investidores, que permanecem atentos às próximas falas de autoridades do Federal Reserve. O foco esteve no impacto que a política monetária dos EUA pode ter sobre a dinâmica dos mercados globais e, em particular, sobre o apetite por risco na região. Para a sessão de hoje, a atenção dos mercados estará voltada para o Simpósio de Jackson Hole do Federal Reserve.

Desperta especial interesse os comentários que serão feitos pelo presidente Jerome Powell, já que suas declarações podem orientar as expectativas quanto ao rumo da política monetária e ao calendário de possíveis ajustes nas taxas de juros.

