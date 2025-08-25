Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
BOLETIM DIÁRIO - 25/08/2025

13:00 25 de agosto de 2025

Os futuros dos EUA apresentam correção para baixo após os ganhos de sexta-feira, após as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. Powell apontou que o equilíbrio de riscos em mudança pode justificar um ajuste na política monetária, sinalizando um possível corte nas taxas em setembro. O presidente do Fed alertou sobre o aumento dos riscos de queda para o mercado de trabalho, apesar da tensão entre os objetivos de inflação e emprego.

Em seu discurso, Powell também indicou que os efeitos sobre os preços ao consumidor estão se tornando cada vez mais evidentes e devem continuar se acumulando nos próximos meses. No entanto, sugeriu que o impacto inflacionário das tarifas provavelmente será de curta duração. Em resposta aos seus comentários, as bolsas da Ásia-Pacífico iniciaram a semana em alta, aproveitando o tom menos agressivo do Federal Reserve.

Para o dia de hoje, os investidores estarão atentos à divulgação dos dados da atividade econômica nacional dos EUA referentes a julho. Além disso, acompanharão de perto os comentários da presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, em busca de novas pistas sobre a direção da política monetária.

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

