BOLETIM DIÁRIO - 26/08/2025

Os futuros dos Estados Unidos iniciam o dia com tendência de baixa em um contexto de tensões comerciais e políticas. O presidente Donald Trump advertiu que poderia impor tarifas adicionais de grande magnitude aos países que não eliminarem medidas consideradas discriminatórias, como os impostos digitais. Essa declaração aumenta a incerteza nos mercados internacionais, já atentos à evolução da política comercial dos EUA. Ao mesmo tempo, Trump anunciou por meio de uma carta a destituição imediata de Cook de seu cargo no Federal Reserve.

No entanto, Cook manifestou que não tem intenção de renunciar, o que gera um clima de confronto institucional que pode impactar a confiança dos investidores. A situação adiciona pressão à estabilidade do Fed em um momento de marcada volatilidade econômica. No âmbito internacional, as ações da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em baixa, após a reação moderada dos mercados globais ao discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na última sexta-feira.

Para a sessão de hoje, os investidores estarão atentos à divulgação dos pedidos de bens duráveis nos EUA referentes a julho, ao índice de confiança do consumidor de agosto e ao PIB de acompanhamento do Fed de Atlanta, indicadores-chave para avaliar a solidez da economia norte-americana.

