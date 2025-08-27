BOLETIM DIÁRIO - 27/08/2025

Os futuros dos Estados Unidos registram um movimento de alta em meio à expectativa por decisões políticas e econômicas relevantes. Segundo fontes citadas pelo The Wall Street Journal, o presidente Donald Trump avalia anunciar de forma acelerada um candidato para substituir o governador do Federal Reserve, Cook. Entre os nomes cotados estão Stephen Miran e o ex-presidente do Banco Mundial, David Malpass. Paralelamente, de acordo com a Bloomberg, a administração Trump estaria analisando alternativas para ampliar sua influência sobre os 12 bancos regionais do Federal Reserve, o que implicaria um alcance maior do que os habituais nomeações feitas em Washington.

No cenário internacional, o presidente Trump declarou que os Estados Unidos consideram sanções econômicas contra a Rússia caso não seja alcançado um cessar-fogo nos conflitos em andamento. Além disso, expressou confiança de que os preços do petróleo cairão em breve abaixo dos 60 dólares por barril, o que pode ter impacto direto nos mercados de energia e nas expectativas de inflação global. Essas declarações se somam a um ambiente de elevada sensibilidade nos mercados financeiros, onde os movimentos das commodities e as tensões geopolíticas continuam definindo a agenda.

Na Ásia-Pacífico, as bolsas apresentaram majoritariamente resultados positivos, ainda que dentro de uma faixa de negociação limitada, refletindo certa cautela por parte dos investidores. A atenção do mercado na sessão de hoje estará voltada aos resultados corporativos da NVIDIA, cuja divulgação pode gerar uma reação significativa no setor de tecnologia e no sentimento global de risco.

