Boletim diário (29/08/25)

Os futuros dos Estados Unidos registram uma correção após a sessão anterior, na qual o S&P 500 atingiu novas máximas históricas e o Nasdaq teve um desempenho superior. Os setores de tecnologia, energia e comunicação lideraram os ganhos, impulsionados principalmente pelos sólidos resultados trimestrais da NVIDIA. Paralelamente, Christopher Waller, membro do Federal Reserve, afirmou que chegou o momento de levar a política monetária para uma postura mais neutra, manifestando seu apoio a um corte de 25 pontosbase em setembro e antecipando reduções adicionais nos próximos três a seis meses.

Por outro lado, os advogados da governadora do Fed, Lisa Cook, argumentaram que um “erro administrativo” involuntário pode estar no centro da disputa hipotecária que tem sido usada como base nos apelos do expresidente Donald Trump para solicitar sua destituição. De forma separada, foi informado que o juiz responsável pelo processo movido contra Cook marcou a audiência para esta sexta-feira, mantendo a atenção voltada para o desfecho do caso. Nos mercados internacionais, as ações na Ásia-Pacífico encerraram com comportamento misto na reta final do mês, enquanto os investidores analisavam uma ampla gama de dados econômicos e balanços corporativos.

Para a sessão de hoje, os participantes do mercado estarão atentos à divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) nos Estados Unidos e aos indicadores de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, referências importantes para antecipar a trajetória da política monetária.

