A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Boletim diário (29/08/25)

11:41 29 de agosto de 2025

Os futuros dos Estados Unidos registram uma correção após a sessão anterior, na qual o S&P 500 atingiu novas máximas históricas e o Nasdaq teve um desempenho superior. Os setores de tecnologia, energia e comunicação lideraram os ganhos, impulsionados principalmente pelos sólidos resultados trimestrais da NVIDIA. Paralelamente, Christopher Waller, membro do Federal Reserve, afirmou que chegou o momento de levar a política monetária para uma postura mais neutra, manifestando seu apoio a um corte de 25 pontosbase em setembro e antecipando reduções adicionais nos próximos três a seis meses.

Por outro lado, os advogados da governadora do Fed, Lisa Cook, argumentaram que um “erro administrativo” involuntário pode estar no centro da disputa hipotecária que tem sido usada como base nos apelos do expresidente Donald Trump para solicitar sua destituição. De forma separada, foi informado que o juiz responsável pelo processo movido contra Cook marcou a audiência para esta sexta-feira, mantendo a atenção voltada para o desfecho do caso. Nos mercados internacionais, as ações na Ásia-Pacífico encerraram com comportamento misto na reta final do mês, enquanto os investidores analisavam uma ampla gama de dados econômicos e balanços corporativos.

Para a sessão de hoje, os participantes do mercado estarão atentos à divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) nos Estados Unidos e aos indicadores de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, referências importantes para antecipar a trajetória da política monetária.

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
