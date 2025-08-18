BREAKING: Balança Comercial da União Europeia em junho fica abaixo das previsões

Dados principais:
-
Balança comercial ajustada sazonalmente, junho: 2,8 bilhões (previsão: 18,1 bilhões; anterior: 16,2 bilhões)
-
Balança comercial não ajustada sazonalmente, junho: 7 bilhões (previsão: 13 bilhões; anterior: 16,2 bilhões)
Os dados da balança comercial de junho ficaram significativamente mais fracos do que o esperado pelo mercado. Tanto os números ajustados sazonalmente (s.a.) quanto os não ajustados (n.s.a.) mostraram quedas substanciais em comparação às previsões e valores anteriores. Esses resultados podem levantar preocupações sobre a força da recuperação econômica na União Europeia no segundo semestre do ano.
📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp!
Acesse: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U
⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.