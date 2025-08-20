BREAKING: Estoques de petróleo caem muito mais do que o esperado

EIA – Estoques semanais (EUA):

Petróleo bruto: -6,01 milhões de barris (previsão: -1,6 mb; anterior: +3,04 mb)

Gasolina: -2,72 milhões de barris (previsão: -1,0 mb; anterior: -0,79 mb)

Destilados: +2,24 milhões de barris (previsão: +0,4 mb; anterior: +0,71 mb)

Os estoques de petróleo bruto nos EUA, segundo a EIA, caíram muito além do esperado. Os dados do API já apontavam para uma queda maior (cerca de -2,4 milhões de barris), mas o resultado oficial mostrou uma redução ainda mais expressiva.

Além disso, os dados privados do API haviam indicado um aumento de 1 milhão de barris nos estoques de gasolina, mas o relatório final da EIA mostrou justamente o oposto: um declínio acentuado.

Nos últimos meses, os estoques vinham apresentando um padrão de consolidação, mas a queda atual sugere um aumento da demanda na fase final da temporada de férias de verão nos EUA.

No mercado, o WTI chegou a romper temporariamente a resistência das máximas do dia, mas segue encontrando dificuldade para superar o nível de US$ 62,50.

