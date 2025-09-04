BREAKING: ISM de Serviços dos EUA acima do esperado 📈 Índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) avança

PMI de Serviços ISM dos EUA
-
Atual: 52 (Previsão: 51, Anterior: 50,1)
Novos Pedidos: 56,0 (Previsão: 51,1, Anterior: 50,3)
Preços Pagos: 69,2 (Previsão: 69,5, Anterior: 69,9)
Emprego: 46,5 (Previsão: 46,7, Anterior: 46,4)
PMI Composto S&P Global Final (EUA):
-
Atual: 54,6 (Previsão: 55,3, Anterior: 55,4)
PMI de Serviços Final:
-
Atual: 54,5 (Previsão: 55,4, Anterior: 55,4)
Conforme o relatório do ISM:
“O Índice de Preços registrou 69,2% em agosto, uma queda de 0,7 ponto percentual em relação à leitura de julho de 69,9%. O índice superou 60% por nove meses consecutivos, sua sequência mais longa desde 30 leituras consecutivas acima de 60%, de outubro de 2020 a março de 2023.”
Os índices de preços na economia dos EUA continuam muito aquecidos, com o componente de preços pagos do ISM de serviços ainda próximo do nível de 70 pontos (apenas ligeiramente abaixo do esperado).
App da XTB
___
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.