BREAKING: Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA acima do esperado 📈 Balança comercial abaixo do previsto

09h30 BRT – Estados Unidos – Dados de Emprego:
Pedidos iniciais de seguro-desemprego: atual 237 mil; previsão 230 mil; anterior 229 mil
09h30 BRT – Estados Unidos – Balança Comercial (julho):
Saldo da balança: atual -78,30 bi; previsão -77,70 bi; anterior -59,10 bi
Os pedidos de auxílio-desemprego se somam à série de indicadores do mercado de trabalho abaixo do esperado (como ISM Employment, JOLTS e ADP), reforçando as expectativas do mercado de um NFP mais fraco nesta sexta-feira, o que pode acelerar o caminho para cortes de juros pelo Fed.
O par EURUSD tentou romper acima da média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100) no intervalo de 30 minutos (M30), mas rapidamente voltou a sofrer pressão baixista, de forma contrária ao movimento inicialmente esperado com a divulgação dos dados.
📊 Fonte: xStation5
