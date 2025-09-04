Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
BREAKING: Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA acima do esperado 📈 Balança comercial abaixo do previsto

10:57 4 de setembro de 2025

09h30 BRT – Estados Unidos – Dados de Emprego:

  • Pedidos iniciais de seguro-desemprego: atual 237 mil; previsão 230 mil; anterior 229 mil

09h30 BRT – Estados Unidos – Balança Comercial (julho):

  • Saldo da balança: atual -78,30 bi; previsão -77,70 bi; anterior -59,10 bi

Os pedidos de auxílio-desemprego se somam à série de indicadores do mercado de trabalho abaixo do esperado (como ISM Employment, JOLTS e ADP), reforçando as expectativas do mercado de um NFP mais fraco nesta sexta-feira, o que pode acelerar o caminho para cortes de juros pelo Fed.

O par EURUSD tentou romper acima da média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100) no intervalo de 30 minutos (M30), mas rapidamente voltou a sofrer pressão baixista, de forma contrária ao movimento inicialmente esperado com a divulgação dos dados.

