BREAKING: Sentimento do consumidor da Zona do Euro mais fraco que o esperado

O índice de sentimento do consumidor na Zona do Euro (prévia de julho) ficou em -15,5 contra -14,7 esperado e -14,7 na leitura anterior.
O resultado sinaliza que o risco de desaceleração da demanda nos países europeus é real, mesmo com os PMIs indicando alta significativa.
