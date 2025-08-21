Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BREAKING: Vendas de casas existentes nos EUA mais fortes que o esperado

11:35 21 de agosto de 2025

O relatório de Existing Home Sales (julho) nos EUA veio em 4,01 milhões, acima dos 3,92 milhões esperados e dos 3,93 milhões do mês anterior.

O dado sinaliza um crescimento mensal de 2%, em contraste com a expectativa de queda de -0,25% e o recuo de -2,7% registrado anteriormente.

