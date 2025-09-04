BREAKING: Vendas no Varejo da UE abaixo das previsões

DADOS PRINCIPAIS

Vendas no varejo (m/m): -0,5% (previsão: -0,3%; anterior: 0,3%; revisado: 0,6%)

Vendas no varejo (y/y): 2,2% (previsão: 2,3%; anterior: 3,1%; revisado: 3,5%)

As vendas no varejo da Zona do Euro caíram mais do que o consenso previa, evidenciando a crescente fragilidade entre os consumidores em meio ao alto custo de vida e à desaceleração da economia.

Essa decepção se encaixa na narrativa mais ampla de um ritmo contínuo de desaceleração econômica, mas a magnitude da queda pode aumentar a pressão sobre o BCE para considerar novos estímulos de política monetária.

Um movimento nesse sentido poderia pesar negativamente sobre a força do euro e reduzir o otimismo em relação às perspectivas de crescimento da região.

Diante desses desenvolvimentos, investidores e formuladores de políticas devem acompanhar de perto as próximas divulgações de dados e as comunicações do BCE em busca de sinais sobre como o banco central pretende lidar com esse cenário desafiador.

