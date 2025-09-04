Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

BREAKING: Vendas no Varejo da UE abaixo das previsões

10:28 4 de setembro de 2025

DADOS PRINCIPAIS

  • Vendas no varejo (m/m): -0,5% (previsão: -0,3%; anterior: 0,3%; revisado: 0,6%)

  • Vendas no varejo (y/y): 2,2% (previsão: 2,3%; anterior: 3,1%; revisado: 3,5%)

As vendas no varejo da Zona do Euro caíram mais do que o consenso previa, evidenciando a crescente fragilidade entre os consumidores em meio ao alto custo de vida e à desaceleração da economia.

Essa decepção se encaixa na narrativa mais ampla de um ritmo contínuo de desaceleração econômica, mas a magnitude da queda pode aumentar a pressão sobre o BCE para considerar novos estímulos de política monetária.

Um movimento nesse sentido poderia pesar negativamente sobre a força do euro e reduzir o otimismo em relação às perspectivas de crescimento da região.

Diante desses desenvolvimentos, investidores e formuladores de políticas devem acompanhar de perto as próximas divulgações de dados e as comunicações do BCE em busca de sinais sobre como o banco central pretende lidar com esse cenário desafiador.

📊 Fonte: xStation5


⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app