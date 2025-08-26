CAC40 em foco

As ações francesas estão sob forte pressão devido à crescente incerteza política após o primeiro-ministro François Bayrou anunciar planos de convocar um voto de confiança que pode derrubar o governo no próximo mês. O CAC 40 (FRA40) caiu acentuadamente, recuando cerca de 1,8% nas negociações da manhã, liderando as quedas em toda a Europa. Empresas financeiras e grandes bancos como AXA, BNP Paribas e Société Générale sofreram as maiores perdas, à medida que os investidores reavaliam a credibilidade e a estabilidade do governo francês diante das divisões na oposição.

Preços atuais das ações das principais empresas francesas. Fonte: Investing

A situação em torno do voto de confiança no governo francês preocupa os mercados financeiros e a economia como um todo. A coalizão centrista do primeiro-ministro Bayrou pode não resistir ao voto, dada a oposição aberta tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda, além do apoio limitado dos socialistas. Caso o governo caia, o presidente Macron pode ser forçado a nomear um novo primeiro-ministro ou convocar eleições antecipadas, ambos cenários que trariam mais instabilidade.

A crise gira em torno do plano de cortes orçamentários de €43,8 bilhões de Bayrou, que enfrenta oposição unânime no parlamento e forte resistência popular devido às suas medidas de austeridade. A provável queda do governo poderia atrasar seriamente a consolidação fiscal necessária, dificultar a adoção do orçamento de 2026 e piorar as perspectivas da dívida da França. Com um crescimento econômico fraco de 0,8% já previsto para este ano, a turbulência política adicional aumenta o risco para os ativos franceses.

Os mercados de títulos refletiram esse nervosismo. Os rendimentos da dívida francesa de 10 anos subiram para máximas de vários meses, e o spread entre os títulos franceses e alemães se ampliou para o nível mais alto desde abril, refletindo a demanda dos investidores por um prêmio de risco maior sobre os ativos franceses.

O FRA40 recua 1,8% hoje, atingindo seu nível mais baixo desde o início do mês. Além disso, o contrato está atualmente testando a média móvel exponencial de 200 dias (a curva dourada no gráfico), que do ponto de vista técnico pode ser um ponto de suporte importante para a tendência de alta atual.

Fonte: xStation

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U