CACAU recua mais 2% 📉 Melhora da oferta no horizonte❓

Os futuros de cacau estendem sua tendência de baixa (COCOA: -2%) após a produtora americana de chocolates Mondelez International sugerir uma melhora na oferta da matéria-prima.

Segundo a empresa, a próxima safra na África Ocidental deve trazer um número maior de vagens de cacau. As novas projeções reforçam a forte tendência de baixa do cacau, retomada em maio, depois que os preços atingiram o recorde histórico de US$ 12.000 por tonelada na virada de 2024/2025.

Após uma safra fraca em 2023/2024, a contagem de vagens na África Ocidental recentemente subiu para 7% acima da média de 5 anos. No entanto, a maturação das vagens segue incerta. A Commodity Weather Group relatou que os últimos 60 dias foram os mais secos desde 1979, o que dificulta prever até que ponto a oferta de cacau realmente aumentará.

Após tentar sustentar o nível de ontem no início da sessão, o contrato de COCOA virou decisivamente para baixo, caminhando em direção à mínima de terça-feira.

📊 Fonte: xStation5



