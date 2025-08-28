Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Calendário Econômico: Ata do BCE, pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e segunda estimativa do PIB em foco

10:45 28 de agosto de 2025

Atualização de Mercado

Os índices acionários dos EUA estão em alta, revertendo perdas anteriores após os fortes resultados da Nvidia.

O euro-dólar e os índices acionários europeus avançam antes da divulgação da ata do BCE.

Os mercados aguardam a segunda estimativa do PIB dos EUA e os pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Calendário Econômico

  • 08h30 (horário de Brasília) – Zona do Euro: Ata da reunião do BCE
  • 09h30 (horário de Brasília) – EUA: Inflação PCE esperada em 2,5% anual vs. 2,5% anterior
  • 09h30 (horário de Brasília) – EUA: PIB (segunda estimativa) 3,1% anual vs. 3,0% anterior (Índice de Preços: 2% vs. 2% anterior)
  • 09h30 (horário de Brasília) – EUA: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego esperados em 230 mil vs. 235 mil anterior
  • 11h (horário de Brasília) – EUA: Vendas pendentes de moradias esperadas em -0,24% vs. 0,8% anterior
  • 11h30 (horário de Brasília) – EUA: Variação nos estoques de gás natural da EIA esperada em +26 bilhões de pés cúbicos vs. +13 bilhões anterior
  • 12h (horário de Brasília) – EUA: Índice Composto do Fed de Kansas City esperado em 1 vs. 1 anterior
