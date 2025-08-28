Calendário Econômico: Ata do BCE, pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e segunda estimativa do PIB em foco

Atualização de Mercado
Os índices acionários dos EUA estão em alta, revertendo perdas anteriores após os fortes resultados da Nvidia.
O euro-dólar e os índices acionários europeus avançam antes da divulgação da ata do BCE.
Os mercados aguardam a segunda estimativa do PIB dos EUA e os pedidos semanais de auxílio-desemprego.
Calendário Econômico
- 08h30 (horário de Brasília) – Zona do Euro: Ata da reunião do BCE
- 09h30 (horário de Brasília) – EUA: Inflação PCE esperada em 2,5% anual vs. 2,5% anterior
- 09h30 (horário de Brasília) – EUA: PIB (segunda estimativa) 3,1% anual vs. 3,0% anterior (Índice de Preços: 2% vs. 2% anterior)
- 09h30 (horário de Brasília) – EUA: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego esperados em 230 mil vs. 235 mil anterior
- 11h (horário de Brasília) – EUA: Vendas pendentes de moradias esperadas em -0,24% vs. 0,8% anterior
- 11h30 (horário de Brasília) – EUA: Variação nos estoques de gás natural da EIA esperada em +26 bilhões de pés cúbicos vs. +13 bilhões anterior
- 12h (horário de Brasília) – EUA: Índice Composto do Fed de Kansas City esperado em 1 vs. 1 anterior