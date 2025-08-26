Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Calendário econômico: Pedidos de bens duráveis, discursos de banqueiros do Fed e do BoC

09:59 26 de agosto de 2025

A sessão de terça-feira nos mercados financeiros começa com quedas nos principais contratos futuros baseados em índices europeus, sugerindo que a sessão na Europa será negativa, pelo menos no início das negociações. O euro é atualmente a moeda com melhor desempenho, enquanto observamos quedas mais acentuadas no NZD. Os investidores estão reagindo à ata do RBA e aguardando os dados dos Estados Unidos sobre pedidos de bens duráveis.

Os eventos de hoje incluem: pedidos de bens duráveis nos EUA (julho), índice de confiança do consumidor do Conference Board (agosto), projeção do PIB do Fed de Atlanta, ata do Riksbank, decisão do NBH (Hungria), negociações sobre o programa nuclear do Irã, discursos de membros do Fed e do BoE, além de leilões de títulos na Itália e nos EUA.

Agenda detalhada do dia:

09h30 🇺🇸 Estados Unidos – Discurso do membro do FOMC Barkin

09h30 🇺🇸 Estados Unidos – Pedidos de Bens (exceto Defesa e Aviação) – julho
• Previsão: 0,3% MoM; Anterior: -0,7% MoM

09h30 🇺🇸 Estados Unidos – Bens Duráveis – julho
• Excluindo Defesa: Previsão -3,8% MoM; Anterior -9,3% MoM
• Núcleo de Bens Duráveis: Previsão 0,2% MoM; Anterior 0,2% MoM
• Total: Previsão -9,4% MoM; Anterior -9,4% MoM

10h00 🇺🇸 Estados Unidos – S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. – junho
• Anterior: 0,4% MoM

10h00 🇺🇸 Estados Unidos – Índice de Preços de Casas – junho
• Anterior: 434,4

10h00 🇺🇸 Estados Unidos – S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. – junho
• Previsão: 2,1% YoY; Anterior: 2,8% YoY

10h00 🇺🇸 Estados Unidos – Índice de Preços de Casas – junho
• Anterior: 2,8% YoY

10h00 🇺🇸 Estados Unidos – Índice de Preços de Casas – junho
• Previsão: -0,1% MoM; Anterior: -0,2% MoM

10h00 🇺🇸 Estados Unidos – S&P/CS HPI Composite-20 s.a. – junho
• Anterior: -0,3% MoM

11h00 🇺🇸 Estados Unidos – Richmond Manufacturing Shipments – agosto
• Anterior: -18

11h00 🇺🇸 Estados Unidos – Richmond Manufacturing Index – agosto
• Previsão: -11; Anterior: -20

11h00 🇺🇸 Estados Unidos – Confiança do Consumidor (Conference Board) – agosto
• Previsão: 96,4; Anterior: 97,2

11h00 🇺🇸 Estados Unidos – Richmond Services Index – agosto
• Anterior: 2

12h30 🇺🇸 Estados Unidos – Dados do PIB:
• Projeção do Fed de Atlanta (PIB Q3): Previsão 2,3%; Anterior 2,3%

13h00 🇬🇧 Reino Unido – Discurso da membro do BoE, Mann

14h00 🇺🇸 Estados Unidos – Leilão de Treasury de 2 anos
• Anterior: 3,920%

15h30 🇨🇦 Canadá – Discurso do Governador do BoC, Macklem

17h30 🇺🇸 Estados Unidos – Dados da EIA:
• Estoques de Petróleo Bruto API (semanal): Anterior -2,400M

17h30 🇺🇸 Estados Unidos – Oferta Monetária M2 – julho
• Anterior: 22,02T MoM

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

Quer que eu faça sempre essa conversão automática de fuso horário para Brasília em todas as agendas e calendários?

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app