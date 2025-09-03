Calendário Econômico: PMI de Serviços na Europa; JOLTS nos EUA (03.09.2025)

A turbulência em torno das tarifas de Donald Trump perde espaço à medida que o mercado aguarda a decisão da Suprema Corte. O foco dos investidores hoje se volta para uma série de divulgações macroeconômicas importantes na Europa e nos Estados Unidos.

Na Europa, a atenção estará voltada para a bateria de relatórios de PMI de serviços, que devem apontar a aceleração mais rápida desde março. Além dos dados de atividade, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará discurso, e o Conselho de Política Monetária da Polônia anunciará sua decisão de juros.

Nos EUA, o relatório JOLTS de vagas de emprego em julho será o destaque. Após dados de emprego mais fracos no ISM, os mercados buscarão mais sinais que sustentem cortes de juros pelo Fed. O membro do FOMC, Neel Kashkari, também concederá entrevista.

Agenda do dia (horário de Brasília):

04:15 – Espanha – PMI de serviços (Agosto)

▪️ Projeção: 54,4 | Anterior: 55,1

04:30 – Reino Unido – Discurso de Mann, membro do MPC do BoE

04:30 – Zona do Euro – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde

04:50 – França – PMI (Agosto)

▪️ PMI composto: Projeção: 49,8 | Anterior: 48,6

▪️ PMI de serviços: Projeção: 49,7 | Anterior: 48,5

04:55 – Alemanha – PMI (Agosto)

▪️ PMI composto: Projeção: 50,9 | Anterior: 50,6

▪️ PMI de serviços: Projeção: 50,1 | Anterior: 50,6

05:00 – Zona do Euro – PMI (Agosto)

▪️ PMI de serviços: Projeção: 50,7 | Anterior: 51,0

▪️ PMI composto: Projeção: 51,1 | Anterior: 50,9

05:30 – Reino Unido – PMI (Agosto)

▪️ PMI de serviços: Projeção: 53,6 | Anterior: 51,8

▪️ PMI composto: Projeção: 53,0 | Anterior: 51,5

06:30 – Alemanha – Leilão de Bunds de 10 anos

▪️ Anterior: 2,690%

09:00 – Polônia – Decisão de taxa de juros (Setembro)

▪️ Projeção: 4,75% | Anterior: 5,00%

09:30 – Canadá – Produtividade do trabalho (2º tri., t/t)

▪️ Projeção: -0,2% | Anterior: 0,2%

10:15 – Reino Unido – Audiência do MPC do BoE no Comitê do Tesouro

11:00 – EUA – Pedidos de bens duráveis (Julho)

▪️ Pedidos de fábrica ex-transporte: Anterior: 0,4% m/m

▪️ Pedidos de fábrica: Projeção: -1,3% m/m | Anterior: -4,8% m/m

▪️ Bens duráveis ex-transporte: Anterior: 1,1% m/m

▪️ Bens duráveis ex-defesa: Projeção: -2,5% m/m | Anterior: -2,5% m/m

11:00 – EUA – Relatório JOLTS – vagas de emprego (Julho)

▪️ Projeção: 7,380M | Anterior: 7,437M

15:30 – EUA – Discurso de Neel Kashkari, membro do FOMC

16:00 – EUA – Livro Bege

18:30 – EUA – Relatório da EIA

▪️ Estoques semanais de petróleo bruto API: Anterior: -0,974M

—

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.