Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Calendário Econômico: PMI de Serviços na Europa; JOLTS nos EUA (03.09.2025)

10:03 3 de setembro de 2025

A turbulência em torno das tarifas de Donald Trump perde espaço à medida que o mercado aguarda a decisão da Suprema Corte. O foco dos investidores hoje se volta para uma série de divulgações macroeconômicas importantes na Europa e nos Estados Unidos.

Na Europa, a atenção estará voltada para a bateria de relatórios de PMI de serviços, que devem apontar a aceleração mais rápida desde março. Além dos dados de atividade, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará discurso, e o Conselho de Política Monetária da Polônia anunciará sua decisão de juros.

Nos EUA, o relatório JOLTS de vagas de emprego em julho será o destaque. Após dados de emprego mais fracos no ISM, os mercados buscarão mais sinais que sustentem cortes de juros pelo Fed. O membro do FOMC, Neel Kashkari, também concederá entrevista.

Agenda do dia (horário de Brasília):

04:15 – Espanha – PMI de serviços (Agosto)
▪️ Projeção: 54,4 | Anterior: 55,1

04:30 – Reino Unido – Discurso de Mann, membro do MPC do BoE

04:30 – Zona do Euro – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde

04:50 – França – PMI (Agosto)
▪️ PMI composto: Projeção: 49,8 | Anterior: 48,6
▪️ PMI de serviços: Projeção: 49,7 | Anterior: 48,5

04:55 – Alemanha – PMI (Agosto)
▪️ PMI composto: Projeção: 50,9 | Anterior: 50,6
▪️ PMI de serviços: Projeção: 50,1 | Anterior: 50,6

05:00 – Zona do Euro – PMI (Agosto)
▪️ PMI de serviços: Projeção: 50,7 | Anterior: 51,0
▪️ PMI composto: Projeção: 51,1 | Anterior: 50,9

05:30 – Reino Unido – PMI (Agosto)
▪️ PMI de serviços: Projeção: 53,6 | Anterior: 51,8
▪️ PMI composto: Projeção: 53,0 | Anterior: 51,5

06:30 – Alemanha – Leilão de Bunds de 10 anos
▪️ Anterior: 2,690%

09:00 – Polônia – Decisão de taxa de juros (Setembro)
▪️ Projeção: 4,75% | Anterior: 5,00%

09:30 – Canadá – Produtividade do trabalho (2º tri., t/t)
▪️ Projeção: -0,2% | Anterior: 0,2%

10:15 – Reino Unido – Audiência do MPC do BoE no Comitê do Tesouro

11:00 – EUA – Pedidos de bens duráveis (Julho)
▪️ Pedidos de fábrica ex-transporte: Anterior: 0,4% m/m
▪️ Pedidos de fábrica: Projeção: -1,3% m/m | Anterior: -4,8% m/m
▪️ Bens duráveis ex-transporte: Anterior: 1,1% m/m
▪️ Bens duráveis ex-defesa: Projeção: -2,5% m/m | Anterior: -2,5% m/m

11:00 – EUA – Relatório JOLTS – vagas de emprego (Julho)
▪️ Projeção: 7,380M | Anterior: 7,437M

15:30 – EUA – Discurso de Neel Kashkari, membro do FOMC

16:00 – EUA – Livro Bege

18:30 – EUA – Relatório da EIA
▪️ Estoques semanais de petróleo bruto API: Anterior: -0,974M


O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app