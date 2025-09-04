Calendário Econômico: Relatório ADP, ISM, PMIs e Balança Comercial dos EUA 💲

Hoje teremos outro importante relatório do mercado de trabalho, além dos dados do ISM e dos PMIs de agosto, bem como os dados de julho da balança comercial dos EUA no contexto das novas tarifas.

Ambas as divulgações serão interessantes e merecem atenção. No entanto, do ponto de vista do mercado, a publicação claramente mais importante é o relatório ADP do mercado de trabalho. As expectativas apontam para uma desaceleração no crescimento do emprego no setor privado em relação ao mês anterior. Esses dados serão úteis para estimar o relatório de criação de vagas (NFP) de amanhã, que, sob a ótica do Fed, será decisivamente mais relevante.

Considerando a recente mudança de tom de Jerome Powell e o foco no segundo mandato do Fed — apoiar o emprego na economia — os relatórios de NFP e ADP serão decisivos para a próxima reunião do FOMC, que acontece em apenas duas semanas. Vale lembrar que estes são os últimos relatórios antes de tal decisão.

Logo após a divulgação do ADP, também teremos o relatório da balança comercial dos EUA. As expectativas apontam para um déficit maior, subindo de US$ 60 bilhões no mês anterior para quase US$ 75 bilhões em julho. Um déficit mais amplo pode ser um sinal importante para Trump de que sua atual política comercial não tem impacto direto na melhora do comércio dos EUA após as turbulências de curto prazo dos últimos meses.

Calendário detalhado do dia

03h30 – Suíça – Dados de Inflação de agosto:

CPI (YoY): previsão 0,2%; anterior 0,2%

CPI (MoM): previsão 0,0%; anterior 0,0%

05h30 – Reino Unido – PMI de agosto:

S&P Global Construção PMI: previsão 45,2; anterior 44,3

09h15 – Estados Unidos – Mercado de Trabalho (agosto):

ADP Variação do Emprego Não-Agrícola: previsão 73 mil; anterior 104 mil

09h30 – Estados Unidos – Dados de Emprego:

Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego: previsão 230 mil; anterior 229 mil

Média de 4 semanas: anterior 228,5 mil

Pedidos Contínuos: previsão 1,960 milhão; anterior 1,954 milhão

09h30 – Estados Unidos – Balança Comercial (julho):

Saldo da Balança: previsão -77,70 bi; anterior -60,20 bi

Importações: anterior US$ 337,5 bi

Exportações: anterior US$ 277,3 bi

10h45 – Estados Unidos – PMI de agosto:

S&P Global Composto: previsão 55,4; anterior 55,1

S&P Global Serviços: previsão 55,4; anterior 55,7

11h00 – Estados Unidos – ISM de agosto:

ISM Não-Manufatura PMI: previsão 50,9; anterior 50,1

Atividade de Negócios Não-Manufatura: anterior 52,6

Preços Não-Manufatura: anterior 69,9

Novos Pedidos Não-Manufatura: anterior 50,3

Emprego Não-Manufatura: anterior 46,4

13h00 – Estados Unidos – Dados da EIA:

Estoques Semanais de Destilados: previsão -0,300M; anterior -1,786M

Estoques de Petróleo Bruto: previsão -2,000M; anterior -2,392M

Estoques de Gasolina: previsão -1,000M; anterior -1,236M

13h05 – Estados Unidos – Discurso do membro do FOMC, Williams

