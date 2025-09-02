CD Projekt em zona de suporte chave 💡 Poderão The Witcher 4 e Cyberpunk 2 reforçar a tendência atual? ❓

CD Projekt (CDR.PL) permanece em correção, apesar de resultados sólidos do 2º trimestre de 2025 ❗
As ações da CD Projekt registram mais um dia consecutivo de queda, mesmo após resultados financeiros superiores às expectativas do mercado:
Receita 2T25: PLN 216,7 milhões (vs. esperado PLN 205,5 milhões)
Lucro operacional: PLN 72,4 milhões (+23% a/a)
Receita H1 2025: PLN 443 milhões
Lucro líquido consolidado H1 2025: PLN 155 milhões
Principais conquistas recentes:
3 de junho: Tech demo de The Witcher 4 apresentada durante o State of Unreal 2025 em parceria com Epic Games.
5 de junho: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition lançado no Nintendo Switch 2.
17 de julho: Cyberpunk 2077 chega a dispositivos Mac com chips Apple.
Início do 2º trimestre: pré-produção de Cyberpunk 2.
Marcos de vendas: mais de 60 milhões de cópias de The Witcher 3 e 10 milhões de cópias da expansão de Cyberpunk 2077.
Anúncio de nova série baseada no universo de Cyberpunk.
Motivos da cautela do mercado:
Falta de informações novas sobre planos futuros ou datas de lançamento específicas.
Ambiente negativo na Bolsa de Varsóvia, com forte queda das ações.
Resultados, embora sólidos, ainda não sustentam as altas avaliações da empresa.
Expectativas de The Witcher 4 continuam sendo o principal motor do valuation.
Perspectiva operacional:
A empresa está aumentando investimentos em novos jogos das séries The Witcher e Cyberpunk.
Fluxos de caixa positivos vêm principalmente da venda de títulos existentes, aproveitando a distribuição digital e promoções em plataformas como Steam e Epic Games.
Análise técnica:
A correção atual parou no suporte da Média Móvel Exponencial de 100 dias (EMA100), zona chave desde o outono de 2024.
Quedas abaixo da EMA100 têm sido rapidamente revertidas, sugerindo que a tendência de longo prazo permanece intacta.
Apesar dos fundamentos sólidos, investidores continuam precificando a expectativa de potencial futuro, limitando a valorização imediata.
Fonte: CD Projekt / xStation
