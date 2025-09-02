Leia mais
CD Projekt em zona de suporte chave 💡 Poderão The Witcher 4 e Cyberpunk 2 reforçar a tendência atual? ❓

11:37 2 de setembro de 2025

CD Projekt (CDR.PL) permanece em correção, apesar de resultados sólidos do 2º trimestre de 2025 ❗

As ações da CD Projekt registram mais um dia consecutivo de queda, mesmo após resultados financeiros superiores às expectativas do mercado:

  • Receita 2T25: PLN 216,7 milhões (vs. esperado PLN 205,5 milhões)

  • Lucro operacional: PLN 72,4 milhões (+23% a/a)

  • Receita H1 2025: PLN 443 milhões

  • Lucro líquido consolidado H1 2025: PLN 155 milhões

Principais conquistas recentes:

  • 3 de junho: Tech demo de The Witcher 4 apresentada durante o State of Unreal 2025 em parceria com Epic Games.

  • 5 de junho: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition lançado no Nintendo Switch 2.

  • 17 de julho: Cyberpunk 2077 chega a dispositivos Mac com chips Apple.

  • Início do 2º trimestre: pré-produção de Cyberpunk 2.

  • Marcos de vendas: mais de 60 milhões de cópias de The Witcher 3 e 10 milhões de cópias da expansão de Cyberpunk 2077.

  • Anúncio de nova série baseada no universo de Cyberpunk.

Motivos da cautela do mercado:

  • Falta de informações novas sobre planos futuros ou datas de lançamento específicas.

  • Ambiente negativo na Bolsa de Varsóvia, com forte queda das ações.

  • Resultados, embora sólidos, ainda não sustentam as altas avaliações da empresa.

  • Expectativas de The Witcher 4 continuam sendo o principal motor do valuation.

Perspectiva operacional:

  • A empresa está aumentando investimentos em novos jogos das séries The Witcher e Cyberpunk.

  • Fluxos de caixa positivos vêm principalmente da venda de títulos existentes, aproveitando a distribuição digital e promoções em plataformas como Steam e Epic Games.

Análise técnica:

  • A correção atual parou no suporte da Média Móvel Exponencial de 100 dias (EMA100), zona chave desde o outono de 2024.

  • Quedas abaixo da EMA100 têm sido rapidamente revertidas, sugerindo que a tendência de longo prazo permanece intacta.

  • Apesar dos fundamentos sólidos, investidores continuam precificando a expectativa de potencial futuro, limitando a valorização imediata.

Fonte: CD Projekt / xStation

 

