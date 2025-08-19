Commodities em foco: Petróleo, Gás Natural, Café e Cacau (19.08.2025)

Petróleo

Os preços do petróleo bruto seguem pressionados, mesmo após uma breve tentativa de recuperação na segunda-feira, diante da percepção de que o impasse na Ucrânia pode se prolongar. Apesar de avaliações positivas na mídia sobre a cúpula em Washington, a ausência de novas sanções ou tarifas contra a Rússia mantém o mercado em patamar baixo.

Cenário de paz: poderia levar o WTI para a faixa de US$ 55–60/barril , com suspensão gradual de sanções.

Cenário de restrições adicionais: caso novas medidas limitem a exportação russa, países como China, Índia e Turquia buscariam suprimento alternativo, elevando preços globais.

Os fundamentos continuam mostrando excesso de oferta, reforçado pela recuperação dos estoques nos EUA. O comportamento das comparative inventories justifica as quedas recentes e sugere que, se o acúmulo for mais rápido que o sazonal, o preço pode recuar ainda mais.

Níveis técnicos: WTI testa US$ 62/barril , mas a ausência de risco imediato de restrições à Rússia pressiona os preços.

Sazonalidade: indica lateralidade no curto prazo, com chance de rally mais adiante no ano.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA estão acima dos níveis mínimos de cinco anos e praticamente alcançaram o nível do ano passado. A sazonalidade aponta para uma queda nos estoques entre a 38ª e a 39ª semana do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os estoques comparativos justificam plenamente as recentes mudanças de preço. O ponto-chave será a dinâmica da recuperação sazonal dos estoques. Se ela for mais rápida que o normal, o petróleo poderá atingir a faixa de US$ 60 por barril ou até menos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A sazonalidade de cinco e dez anos indica uma tendência lateral no curto prazo, mas uma recuperação no futuro próximo. No entanto, o pico de preço geralmente ocorre em torno da 200ª sessão do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os preços do petróleo WTI estão testando a região de US$ 62 por barril. Ontem, em meio à incerteza, os preços acabaram se recuperando, mas o desfecho da reunião em Washington agora está sendo recebido de forma positiva. Além disso, a Rússia não enfrenta atualmente a ameaça de novas restrições iminentes às exportações de petróleo, o que também exerce pressão sobre os preços. Fonte: xStation5

Gás Natural

O preço do gás natural nos EUA mantém-se acima de US$ 2,80/MMBTU, mesmo com previsão de temperaturas mais frias no fim de agosto.

Estoque atual: acima de 3.000 bcf , com projeção de superar 3.700 bcf até o fim da temporada de injeção.

Produção: recorde, próxima de 110 bcfd , compensando consumo ainda elevado.

Demanda: tende a cair nas próximas semanas com temperaturas mais amenas

Os estoques de gás estão bem acima da média de cinco anos, e a distância para o nível máximo desse período está diminuindo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Os estoques comparativos estão claramente aumentando (eixo invertido), o que justifica as recentes quedas de preços. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A demanda por gás permanece em um nível elevado, mas também estamos vendo uma produção recorde, se aproximando do patamar de 110 bcfd. A sazonalidade sugere que deveríamos observar uma queda na demanda nas próximas semanas, algo que também é indicado pela mudança no clima. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O preço atual está agora quase um desvio-padrão em relação à média de um ano. Somente dois desvios deram um sinal claro de subavaliação. O próximo rollover do contrato deve trazer o preço para cerca de US$ 3/MMBTU. Devido à mudança no clima, pode haver pressão de baixa após o rollover. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As perspectivas climáticas mudaram significativamente, e espera-se que o final de agosto seja mais frio em grande parte dos Estados Unidos.

Fonte: NOAA

Café

Os preços do café estão registrando um forte aumento em agosto, subindo de cerca de 290 centavos por libra para quase 340 centavos por libra.

Um dos principais fatores de risco que afetam os preços do café é a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, o que pode limitar a oferta do país. O Brasil era o principal fornecedor de café para os EUA. As tarifas significam que os traders terão que buscar café em outras regiões, o que pode impulsionar a referência de Nova York, mesmo com a grande disponibilidade de café no Brasil.

O ministro da Agricultura do Brasil indicou que existe a possibilidade de o café ser excluído das tarifas de 50%. Tal medida poderia ajudar a limitar a recente recuperação dos preços no mercado.

O clima na região de Minas Gerais (fundamental para o café arábica) continua bastante desfavorável. No início de agosto, a pluviosidade foi 31% inferior ao nível normal. Além disso, houve risco de geadas em algumas áreas. Por outro lado, as previsões climáticas para a região do Espírito Santo permanecem positivas, o que deve levar a uma recuperação significativa da colheita de robusta.

De acordo com dados da Somar Meteorologia, Minas Gerais não registrou chuvas na semana encerrada em 16 de agosto. Embora a colheita no Brasil esteja quase concluída, a falta de chuvas afeta a condição das lavouras para a próxima safra.

As exportações de café do Brasil já estavam bastante limitadas antes da imposição das tarifas. De janeiro a julho, o Brasil exportou 22,2 milhões de sacas de café, uma queda de 21% em relação ao ano anterior. A redução nas exportações pode estar ligada a dois fatores: falta de estoques disponíveis ou destruição de demanda (embora os preços também tenham recuado significativamente desde os recordes de fevereiro).

As projeções de temperatura de longo prazo indicam que muitas áreas podem se tornar inadequadas para a produção de café nos próximos 25 anos. Isso pode significar que a tendência de longo prazo para o café permanecerá claramente altista. Ao mesmo tempo, não se observou a mesma destruição de demanda no mercado de café como ocorreu no cacau, mesmo com preços recordes. Por outro lado, algumas previsões apontam para uma leve queda da demanda em 2025.

Os estoques de café estão atualmente caindo para o nível mais baixo em mais de um ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A sazonalidade no mercado de café justifica parcialmente os ganhos recentes, embora esteja claro que, no curto prazo, a sazonalidade indique uma consolidação de preços até aproximadamente a 220ª sessão do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Cacau

Os produtores da África Ocidental esperam uma queda de 10% na produção na safra 25/26 , após uma leve recuperação na atual safra 24/25. Antes, esperava-se um pequeno aumento, mas o clima mais seco reduziu as perspectivas de produção. Outro fator é a falta de novos plantios nos últimos anos para substituir árvores antigas, plantadas há 40–50 anos e altamente suscetíveis a doenças.

, após uma leve recuperação na atual safra 24/25. Antes, esperava-se um pequeno aumento, mas o clima mais seco reduziu as perspectivas de produção. Outro fator é a falta de novos plantios nos últimos anos para substituir árvores antigas, plantadas há 40–50 anos e altamente suscetíveis a doenças. A produção na Costa do Marfim deve cair para 1,6 milhão de toneladas em relação à meta anterior de 1,8 milhão de toneladas. Já em Gana , a produção deve permanecer no nível de 600 mil toneladas .

deve cair para em relação à meta anterior de 1,8 milhão de toneladas. Já em , a produção deve permanecer no nível de . O banco JP Morgan tem uma visão diferente sobre a oferta de cacau, indicando alta probabilidade de recuperação da produção na safra 25/26. Segundo o banco, o clima não está tão ruim quanto em anos anteriores — que trouxeram quedas expressivas na produção — e uma nova oferta do Equador deve entrar no mercado.

tem uma visão diferente sobre a oferta de cacau, indicando alta probabilidade de recuperação da produção na safra 25/26. Segundo o banco, o clima não está tão ruim quanto em anos anteriores — que trouxeram quedas expressivas na produção — e uma nova oferta do deve entrar no mercado. O JP Morgan sugere que os preços permanecerão em torno de US$ 6.000 por tonelada . A curva de futuros também aponta para esse cenário.

sugere que os preços permanecerão em torno de . A curva de futuros também aponta para esse cenário. Vale destacar que os dados recentes de processamento do 2º trimestre mostraram quedas significativas tanto ano a ano quanto em relação ao trimestre anterior, sinalizando que os preços estão muito altos. O valor dos produtos finais está levando à redução do consumo na maioria dos mercados. A demanda no 2T caiu mais de 7% na Europa , quase 3% na América do Norte e 16% na Ásia .

mostraram quedas significativas tanto ano a ano quanto em relação ao trimestre anterior, sinalizando que os preços estão muito altos. O valor dos produtos finais está levando à redução do consumo na maioria dos mercados. A demanda no 2T caiu mais de , quase e . O JP Morgan não prevê uma recuperação significativa da demanda no segundo semestre do ano, até que haja uma melhora relevante na oferta e nos estoques disponíveis.

não prevê uma recuperação significativa da demanda no segundo semestre do ano, até que haja uma melhora relevante na oferta e nos estoques disponíveis. O banco também aponta a possibilidade de aumento das chuvas no curto prazo, o que deve melhorar as perspectivas para a safra 25/26, que começa em outubro.

No entanto, é importante ressaltar que os preços do cacau provavelmente continuarão elevados em termos históricos, o que pode estar relacionado ao aumento global das temperaturas e à redução das chuvas nas principais regiões produtoras.

e à redução das chuvas nas principais regiões produtoras. As últimas previsões climáticas já indicam a ocorrência de chuvas na Costa do Marfim, o que, segundo traders, pode levar a uma redução nas posições em contratos futuros.

Os estoques de cacau estão atualmente em queda, mas isso está relacionado à sazonalidade.

Atualmente, os estoques estão diminuindo em um ritmo semelhante à média de cinco anos. Fonte: Bloomberg Finance LP

O contrato futuro de setembro, prestes a expirar, está caindo claramente abaixo do preço atual do cacau.

No passado, isso exerceu uma pressão baixista de curto prazo sobre os preços, mas geralmente foi seguido por uma recuperação. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O contrato de setembro está atualmente sendo negociado claramente abaixo do contrato de dezembro.

Há apenas um mês, observávamos uma clara backwardation entre os dois contratos mais próximos. Fonte: Bloomberg Finance LP

O preço do contrato futuro de cacau em Londres quase se igualou ao preço do contrato futuro em Nova York.

No passado, ganhos mais fortes em Londres tiveram efeito positivo sobre os preços em Nova York, embora nos últimos meses tenhamos observado justamente a correlação oposta. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A sazonalidade de cinco anos e de longo prazo, excluindo as mudanças extremas de preços em 2023 e 2024, indica que atualmente deveríamos estar em um ponto de mínima local.

Por outro lado, vale destacar que os preços em 2024 se comportaram de forma um pouco diferente em relação à média. Como pode ser observado, além do atual potencial de repique sazonal, o próximo momento para uma mínima local deve ocorrer por volta da 220ª sessão do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp! Acesse: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br