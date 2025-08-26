Crise política na França aprofunda quedas no mercado de ações

Nesta terça-feira, os mercados financeiros na Europa registram fortes quedas, com a bolsa de Paris sofrendo as maiores perdas. O índice francês CAC 40 recua 1,9% pela manhã, marcando um dos piores desempenhos do continente no dia. Em comparação, o índice alemão DAX cai 0,8%, enquanto o britânico FTSE 100 perde 0,6%. O agravamento do sentimento é impulsionado pelo aumento das tensões políticas na França e pela crescente incerteza dos investidores em relação a ativos do país. Além disso, preocupa o dado mais recente mostrando que os preços dos alimentos avançam no ritmo mais rápido desde fevereiro de 2024.

Um dos principais fatores de desestabilização é o anúncio do primeiro-ministro François Bayrou, que declarou que em 8 de setembro pedirá ao parlamento um voto de confiança. Essa medida arriscada pode encerrar seu mandato e já causa incômodo nos mercados financeiros. O cenário político francês volta a ficar em suspenso: embora Bayrou detenha formalmente o poder, ele não conta com apoio parlamentar estável. Seu governo opera sem maioria formal, e a fragmentação política entre esquerda, centro-direita e extrema-direita dificulta significativamente a construção de consensos. O premiê busca manter o diálogo e dar continuidade a reformas cruciais, incluindo a reforma da previdência de 2023, apesar do aumento das críticas da oposição.

A maior preocupação é que o Partido Socialista, detentor de votos-chave na Assembleia Nacional, declarou que não apoiará Bayrou. Isso os coloca ao lado de outros grupos de oposição que também planejam votar contra o primeiro-ministro.

Analistas alertam que a França atravessa uma profunda crise política, que se sobrepõe a uma situação econômica delicada. O caos orçamentário pode pesar ainda mais sobre as maiores empresas listadas no CAC 40, que já apresentam desempenho inferior ao restante do mercado europeu em 2025. As quedas na bolsa de Paris dão continuidade à tendência observada desde o início do ano, em que o mercado acionário francês fica atrás dos principais índices de referência da Europa. Isso se deve não apenas às tensões políticas, mas também às preocupações com o impacto das reformas orçamentárias planejadas, que incluem, entre outras medidas, uma redução de 44 bilhões de euros em gastos públicos.

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.