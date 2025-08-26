Crise Política na França: O Voto de Confiança de 8 de Setembro, um Ponto de Virada Decisivo

O primeiro-ministro francês François Bayrou anunciou que, no dia 8 de setembro, submeterá seu governo a um voto de confiança na Assembleia Nacional, após sua declaração de política geral sobre as orientações orçamentárias. Caso a moção seja rejeitada — o que seria inédito sob a Quinta República — o governo seria forçado a renunciar. Diante do atual impasse parlamentar, uma dissolução da Assembleia Nacional então pareceria inevitável, aumentando o risco de mergulhar o país novamente no mesmo bloqueio político e atrasando ainda mais a elaboração do orçamento de 2026.

Posições dos partidos

À esquerda: La France Insoumise (extrema esquerda) e Europe Écologie-Les Verts (verde-esquerda) deverão, sem surpresa, votar contra a confiança.

O Partido Socialista (PS) , no entanto, continua a ser decisivo . Embora Boris Vallaud , presidente do grupo socialista na Assembleia, e Olivier Faure , primeiro-secretário do PS, já tenham anunciado sua oposição, negociações com o governo não estão descartadas .

Uma reforma ministerial incluindo ministros socialistas e a retirada da proposta de abolir dois feriados públicos poderiam, em tese, mudar a posição do partido.

À direita: o Rassemblement National (RN) encontra-se em uma posição delicada. Até agora, evitava derrubar o governo ao não apoiar moções de desconfiança. No entanto, o voto de confiança carrega um peso simbólico muito diferente: apoiar o governo minaria sua imagem de defensor das classes média e trabalhadora. Politicamente insustentável, tal movimento parece fora de questão. Portanto, espera-se que o RN vote contra a confiança.

Aritmética parlamentar

Dos 577 deputados, pelo menos 264 já estão certos de se opor ao governo, ainda abaixo dos 289 votos necessários para retirar-lhe a confiança.

Caso o Partido Socialista se junte à oposição, o total subiria para 330, tornando a queda do executivo inevitável.

Mesmo uma abstenção dos socialistas bastaria para derrubar o governo, já que a maioria necessária cairia para 256 votos. Assim, o PS detém a chave da votação de 8 de setembro.

Fonte: Assembleia Nacional Francesa / Toute l'Europe

Risco de paralisia orçamentária

O cenário mais amplamente antecipado pelos mercados continua sendo uma rejeição da confiança, levando à renúncia do governo, seguida da dissolução da Assembleia Nacional e de novas eleições.

Entretanto, tal desfecho traria um prolongado período de incerteza: quase um mês seria necessário para convocar uma nova Assembleia, seguido de vários dias para formar um governo. O processo orçamentário teria então de recomeçar praticamente do zero, atrasando perigosamente o cronograma do orçamento de 2026.

Esses atrasos aumentariam as tensões políticas e sociais e o risco de um “ano em branco”, que poderia desviar a trajetória de redução da dívida da França. Já o título público francês de 10 anos (OAT) aproxima-se de 3,6%, um nível de resistência técnica além do qual poderia ocorrer uma alta descontrolada dos rendimentos, em um momento em que o serviço da dívida deve se tornar o maior item do orçamento do Estado até 2027.

Reação do mercado

Mais afetados: bancos e seguradoras. Société Générale: -8,20% Crédit Agricole: -6,01%

Ambos estão expostos ao risco de taxa de juros (já que a alta dos rendimentos reduz o valor dos títulos soberanos que detêm) e ao risco de crédito (aumentam as preocupações sobre a capacidade de reembolso do Estado).

Construção e infraestrutura: também sob pressão. Vinci, Bouygues e Saint-Gobain registraram quedas acentuadas.

Resilientes: setores internacionais como luxo e saúde , confirmando-se como portos seguros em tempos de instabilidade política e financeira. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi e Kering mantiveram estabilidade.



FRA40 (intervalo H4)

Fonte: xStation5

Matéis, Analista de Mercado – XTB

