Dados de Vendas de Novas Casas nos EUA trazem sinais mistos

Dados de Vendas de Novas Casas:
Vendas de novas casas em julho: leitura atual 652 mil (previsão 630 mil)
Vendas de novas casas mês a mês: leitura atual -0,6% (previsão 0,5%, anterior 0,6%)
As vendas de novas casas superaram as previsões, indicando maior demanda no mercado primário de habitação. No entanto, a variação mensal foi negativa, sugerindo uma desaceleração no ritmo de crescimento em relação a junho. A situação no mercado imobiliário é mista. O número de licenças de construção emitidas está em queda, enquanto as vendas de novas casas superaram as expectativas.
Fonte: xStation5
