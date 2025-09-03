DAX 40: Estabilização em torno da EMA de 100 dias; Watches of Switzerland tranquiliza sobre impacto de tarifas nos relógios 💡

Os índices acionários europeus registraram ganhos moderados durante a sessão de terça-feira. Ontem, as ações em Wall Street caíram após os dados de produção industrial sinalizarem desaceleração no crescimento e enfraquecimento do emprego em meio a uma inflação persistentemente alta, enquanto os rendimentos dos títulos de 30 anos subiram. No entanto, ao fim da sessão nos EUA, investidores pareceram aproveitar os preços mais baixos para recompras.

Hoje, os contratos do DE40 sobem mais de 0,2%, enquanto o EU50 adiciona 0,19%. Investidores reagem aos resultados corporativos e aguardam os dados do ISM de serviços dos EUA, que serão divulgados amanhã. A segunda metade do dia será marcada pelo relatório JOLTS e pelos pedidos de bens duráveis.



Fonte: xStation

A atual volatilidade mais ampla do mercado europeu pode ser observada.

Fonte: xStation

O índice alemão DE40 sobe 0,2% na sessão de hoje e volta a testar as zonas de suporte marcadas pela média móvel exponencial de 100 dias (curva roxa no gráfico). Enquanto o índice permanecer acima dessas zonas, a tendência de alta de longo prazo segue preservada. No entanto, uma quebra sustentada acima da EMA de 100 dias — que anteriormente enfraqueceu a tendência altista de médio prazo — pode ser crucial para esta recuperação. O RSI de 14 dias está em seu nível mais baixo desde junho deste ano, sugerindo que a correção atual já é relativamente ampla em termos históricos.

Fonte: xStation

Notícias corporativas

Watches of Switzerland (WOSG.UK) informou que seus resultados para o primeiro semestre do ano fiscal ficarão em linha com as expectativas, sustentados pela forte demanda nos EUA e pela estabilidade do mercado de relógios e joias de luxo no Reino Unido. A companhia afirmou não esperar impacto relevante das tarifas adicionais dos EUA sobre relógios suíços, já que seus parceiros acumularam estoques suficientes e as exportações da Suíça cresceram 45% em julho (a/a). As ações chegaram a subir 11% na abertura e agora avançam pouco mais de 8%. A gestão confirmou a manutenção de bons resultados e crescimento nos segmentos dos EUA e do Reino Unido, em linha com as projeções de julho de 2025.

Prosus NV (PRX.NL) recebeu elevação de recomendação do Jefferies, de “manter” para “compra”, destacando a credibilidade da estratégia e o sucesso da gestão sob comando do novo CEO, Fabricio Bloisi. O novo preço-alvo foi fixado em €65,50 , implicando um potencial de alta de cerca de 28% frente ao último preço de ~€52. As ações sobem pouco acima de 1% hoje.

Aegon (AGN.NL) anunciou a venda de 6% de participação na ASR Nederland, reduzindo sua fatia para ~24%, em transação avaliada em €720 milhões. A venda inclui 12,5 milhões de ações, das quais a própria ASR recomprará cerca de 15%, destinando até €150 milhões. O movimento faz parte da estratégia da Aegon de se retirar do mercado holandês e focar nas operações nos EUA, além de transferir sua sede legal para os Estados Unidos. A forte demanda de investidores e a valorização das ações da ASR (+26% no ano) confirmaram a atratividade da oferta e a integração bem-sucedida das duas empresas.

Alterações de recomendação de analistas

Elevações

Adidas → “compra” (Jefferies); preço-alvo: €220

BP → “neutro” (Morgan Stanley); preço-alvo: 400 pence

Nokia → “outperform” (BNPP Exane); preço-alvo: €4,30

Watches of Switzerland → “compra” (Deutsche Bank)

Rebaixamentos

Continental → “abaixo da média” (Bernstein); preço-alvo: €66

Equinor → “abaixo da média” (Morgan Stanley); preço-alvo: NOK 230

Puma → “abaixo da média” (JPMorgan); preço-alvo: €16

Siemens → “neutro” (Santander); preço-alvo: €233,70

Volvo → “manter” (Nordea)

—

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.