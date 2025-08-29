DAX 40: Setor financeiro lidera quedas generalizadas na Europa (29.08.2025)

As ações europeias estão em queda nesta sexta-feira, pressionadas por dados econômicos fracos da Alemanha e pela onda de vendas de bancos no Reino Unido, após novas discussões sobre a implementação de um imposto extraordinário sobre as instituições financeiras britânicas. O DE40 e o FRA40 recuam 0,5%, enquanto o SPA35 despenca quase 1,2%. Já o SUI20 (-0,3%) e o UK100 (-0,4%) registram quedas mais moderadas.

Em agosto, o desemprego na Alemanha ultrapassou 3,02 milhões, um aumento de 46 mil em relação a julho, alcançando o maior nível em uma década. A taxa ajustada sazonalmente permaneceu em 6,3%. As vagas de emprego caíram para 631 mil (-68 mil em relação ao ano anterior), sinalizando enfraquecimento da demanda por mão de obra. As vendas no varejo recuaram 1,5% em julho, frustrando expectativas de crescimento anual (2% contra 2,3% estimado). Os preços de importação caíram 1,4% em base anual, refletindo consumo doméstico fraco, incertezas globais e impactos da guerra na Ucrânia, o que desafia a eficácia dos estímulos governamentais.

Entre os setores do Eurostoxx 600, o financeiro lidera as perdas, em meio à cautela dos investidores antes da divulgação do índice de preços de consumo (PCE) dos EUA, que poderá ditar o tom da reunião do FOMC em setembro. O setor de tecnologia também registra fraqueza, puxado principalmente pela megacap alemã SAP (-1,3%) e pela Infineon (-2,3%). Apenas os setores de Energia e Bens de Consumo Básico conseguem escapar do pessimismo europeu.

📊 Volatilidade nos setores do Eurostoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP

📊 Desempenho das empresas listadas no DAX hoje. Fonte: Bloomberg Finance LP

DE40 (D1)

Os futuros do DAX romperam abaixo do suporte psicológico chave próximo de 24.000 pontos, marcando a quinta sessão consecutiva de perdas. O preço ainda permanece ligeiramente acima da linha inferior da formação de bandeira em desenvolvimento, mas um fechamento abaixo desse nível sem um repique consistente pode sinalizar mais quedas para o índice alemão. O RSI segue neutro, aproximando-se gradualmente da zona de sobrevenda.

Notícias corporativas:

Deutsche Bank foi multado em US$ 3 milhões pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong por irregularidades entre 2020–2023. As falhas incluíram cobrança excessiva de clientes, classificação incorreta de riscos de produtos e omissão de conflitos de interesse em relatórios de pesquisa. A penalidade ocorreu após autodenúncia do próprio banco. A ação recua 2,5%.

Infineon e Delta Electronics ampliaram parceria para desenvolver módulos de fornecimento vertical de energia (VPD) voltados a data centers de IA. A solução promete maior eficiência, densidade energética e menor perda de calor, podendo economizar até 150 toneladas de CO₂ por rack em três anos. A tecnologia suporta demandas futuras de 1 MW por rack.

ProSiebenSat avança mais 1,2%, estendendo o rali de 8% de ontem, após a investidora tcheca PPF concordar em vender sua fatia de 15,7% para a Media for Europe (MFE) , da família Berlusconi. Com a transação, a participação da MFE sobe para cerca de 60%, movimento visto como estratégico para fortalecer a operação do grupo alemão de mídia.

Rheinmetall fechou contrato de US$ 622 milhões com a Romênia para construir uma fábrica de pólvora de ignição, reforçando a cadeia de suprimentos de defesa na região em meio à guerra da Ucrânia. A construção começa em 2026, com duração de três anos e geração de 700 empregos. A notícia coincide com a abertura de uma das maiores fábricas de munição da Europa, no norte da Alemanha. A ação sobe 3,6%, sendo o melhor desempenho do DAX no dia.

SoftwareONE dispara quase 6%, recuperando a maior parte da queda de 7,8% registrada ontem após a divulgação de resultados. Apesar do tombo, a companhia superou expectativas de receita com CHF 255,65 milhões (vs. CHF 250M previstos) e aumentou o EBITDA para CHF 85 milhões, com margem em alta de 1,9 pontos. A correção foi atribuída à cautela do mercado com saturação no segmento de nuvem, embora a empresa espere retomada do crescimento no segundo semestre de 2025.

