DAX: Ações alemãs em alta; Dax Alemão sobe 0,5% 📈 Thyssenkrupp e Hapag-Lloyd recuam

Futuros do DAX (DE40) sobem com otimismo europeu antes das conversas Trump-Putin e sentimento positivo em Wall Street

Investidores aguardam dados macroeconômicos importantes dos EUA – pedidos de auxílio-desemprego (jobless claims) e relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de julho.

Destaques do mercado alemão:

Rheinmetall e Allianz lideram as altas entre as empresas listadas no DAX; Fraport sobe quase 3%.

Grenke , Douglas AG , Energiekontor , Alzchem e LEG Immobilien estão entre as ações com maiores ganhos no mercado acionário alemão.

Porsche (P911.DE) planeja investir no setor de defesa, criando um fundo de venture capital de 500 milhões de euros.

Venda massiva de ações da Thyssenkrupp após relatório fraco de resultados pressiona Salzgitter ; HelloFresh cai 15% após divulgação de balanço.

A gigante do transporte marítimo Hapag-Lloyd recua quase 8% devido a projeções fracas e incertezas nos negócios.

Leituras macroeconômicas europeias mais fracas que o esperado: PIB em linha com expectativas, mas produção industrial abaixo das estimativas.

DE40 (gráfico diário)

Fonte: xStation5

Thyssenkrupp reduz projeções em meio a demanda fraca e custos crescentes

A Thyssenkrupp AG revisou para baixo sua projeção anual após registrar um prejuízo maior que o esperado no terceiro trimestre, enquanto o grupo industrial alemão enfrenta demanda fraca e queda nos preços em mercados-chave.

Principais pontos:

Projeção de lucro ajustada: EBIT ajustado agora visto no limite inferior da faixa entre 600 milhões e 1 bilhão de euros.

Previsão de receita reduzida: vendas devem cair entre 5% e 7% este ano, contra perspectiva anterior de queda de até 3%.

Investimentos cortados: planos de gastos de capital reduzidos em 200 milhões de euros, para um intervalo entre 1,4 e 1,6 bilhão de euros.

Demanda automotiva fraca: produção do setor automobilístico europeu segue abaixo dos níveis pré-pandemia.

Custos de energia ainda pressionando: preços elevados de energia continuam comprimindo margens.

Ponto positivo no setor de defesa: pedidos na divisão Marine Systems cresceram 21% com forte demanda por submarinos.

O grupo registrou prejuízo líquido de 278 milhões de euros no trimestre, contra 54 milhões de euros no ano anterior, enquanto a receita caiu 9%, para 8,2 bilhões de euros. O CEO Miguel López descreveu o período como marcado por “enorme incerteza macroeconômica”, destacando forte fraqueza nos setores automotivo, de engenharia e construção.

A Thyssenkrupp, antes um conglomerado diversificado que abrangia aço, elevadores e serviços industriais, avança com uma grande reestruturação. Os acionistas aprovaram um desmembramento parcial da divisão Marine Systems para capitalizar a demanda crescente no setor de defesa, enquanto a companhia busca comprador para sua divisão de aço com baixo desempenho.

Fonte: xStation5

Hapag-Lloyd apresenta fortes resultados no 2º trimestre, mas projeções cautelosas pesam nas ações

A gigante alemã do transporte marítimo de contêineres Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE) registrou resultados financeiros sólidos no segundo trimestre de 2025, com receita 11% maior na comparação anual, alcançando US$ 10,6 bilhões. Apesar disso, suas ações recuaram acentuadamente após a direção adotar um tom cauteloso para o restante do ano.

Principais pontos:

Crescimento da receita: alta de 11% A/A no 2T, para US$ 10,6 bilhões, superando o crescimento de 4,5% do mercado global de contêineres.

Lucro estável: lucro do grupo permaneceu em US$ 775 milhões.

Reação do mercado: ações caíram 6,84% após os resultados, fechando a US$ 124,00 – abaixo da máxima de 52 semanas de US$ 174,60.

Projeção atualizada: EBITDA agora estimado entre US$ 2,5 bilhões e US$ 4,0 bilhões.

Foco em eficiência de custos: meta de economia de US$ 1 bilhão até 2026.

O aumento de 11% no volume transportado reflete estratégias eficazes de rede e posição competitiva no mercado global de contêineres. No entanto, incertezas sobre a política comercial dos EUA e expectativas de queda no volume de transporte no segundo semestre pesaram sobre o sentimento dos investidores.

Resumo financeiro:

Receita: US$ 10,6 bilhões (+11% A/A)

EBIT do grupo: US$ 677 milhões

Lucro do grupo: US$ 775 milhões (estável A/A)

Tarifa média de frete: US$ 1.400 por TEU (inalterada)

O CEO Rolf Habenjanssen destacou a consistência operacional, observando que a empresa manteve confiabilidade de agenda de 90% desde o início do ano. O CFO Mark Frese reforçou o foco em controle de custos, ressaltando o novo programa de economia com meta de US$ 1 bilhão até 2026.

Riscos a observar: política comercial volátil dos EUA reduzindo demanda, expectativa de queda nos volumes no 2º semestre de 2025, possível recuo nas tarifas de frete, pressões macroeconômicas sobre o comércio global, além de desafios de execução nos planos de expansão da frota e terminais.

Fonte: xStation5

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U