Dax Alemão: Correção de ganhos à sombra de dados positivos

DE40: Correção inicial após euforia do Jackson Hole

O discurso de Jerome Powell em Jackson Hole na sexta-feira passada gerou euforia nos índices. Na manhã de segunda-feira, os índices europeus iniciam a sessão com uma correção desses ganhos: DE40 cai 0,36% na abertura, enquanto EU50 recua 0,45%.

Dados macroeconômicos

O índice IFO “Clima de Negócios” apresentou aumento significativo, superando as expectativas. Registrou 89 pontos, ante previsão de 88,6 e expectativa anterior de 87, marcando a maior alta em 2 anos. O índice de expectativas subiu ainda mais, de 90,8 em junho para 91,6 em agosto, indicando que, apesar de preocupações, a economia europeia está ganhando impulso.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o mercado de trabalho europeu absorveu bem o choque e sugere que o pior já passou.

A agência Moody’s rebaixou a nota de crédito da Áustria, citando preocupações com o crescente déficit orçamentário.

No mercado de opções, a valorização do euro frente ao dólar ganha força. A Europa concluiu o ciclo de cortes de juros sem desaceleração drástica da economia ou deterioração do mercado de trabalho. Enquanto isso, cresce a pressão sobre a FED para acelerar e aprofundar seu ciclo de cortes de juros.

DE40 (D1) – Análise Técnica

A situação técnica do índice está bastante tensa. No intervalo diário, o preço se encontra em um ponto crucial:

A região em torno de 24.320 representa a borda inferior do canal ascendente .

Suporte adicional é oferecido pela média móvel EMA 50 próxima.

Caso a tendência de alta atual não se mantenha, o índice poderá consolidar dentro da faixa de 23.500 a 24.650. Quedas adicionais podem encontrar suporte entre 23.500 e 23.000, definido por mínimos locais e reforçado pela EMA 100.

Notícias Corporativas

Os líderes de ganhos da bolsa europeia iniciam a semana com perdas:

Valneva (VLA.FR) , fabricante francesa de vacinas, perdeu a licença de um de seus produtos nos EUA, resultando em queda de mais de 20% e apagando todos os ganhos da semana anterior.

Ørsted (ORSTED.DK) caiu 15% devido a um conflito com a administração presidencial sobre a construção de turbinas eólicas próximas a Rhode Island.

O sentimento negativo em relação a energias renováveis provocou queda de quase 4% nas ações da fabricante de turbinas eólicas Vestas (VWS.DK).

